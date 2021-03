Giardinaggio fai da te, 6 consigli per principianti

Vediamo con una piccola guida da dove partire se vogliamo occuparci del nostro orto o giardino. Prima di tutto: fissare gli obiettivi Condividi:

Se avete un terreno di cui occuparvi ma non sapete da che parte cominciare, ecco un piccolo elenco di punti essenziali dai quali partire. Fare giardinaggio può essere un hobby molto piacevole, ma anche un modo per allontanare ansia e stress, anche se non siamo particolarmente esperti.

Scegliere l'obiettivo Prima di tutto dovete decidere cosa volete fare del vostro terreno. Un giardino pieno di fiori? Un orticello? Un prato verde con molto spazio libero? Avere le idee chiare è fondamentale per capire da dove partire, quali attrezzature ed elementi acquistare e come procedere. Valutare il proprio spazio Il secondo step è quello di studiare gli spazi che avete a disposizione. Dovrete, ad esempio, valutare se avete una zona abbastanza soleggiata per le vostre coltivazioni, o per far crescere una pianta particolare. Trascorrete una giornata nel vostro giardino per capire come si muove il sole e quali sono i punti più strategici, a seconda dei vostri obiettivi. Preparare il terreno Qualunque sia il vostro obiettivo, iniziate rimuovendo le erbacce e procedete arando il terreno. Se volete coltivare, potete arricchire la terra mischiando compost e torba, materiali organici ricchi di sostanza benefiche e nutrienti. Prima di piantare o seminare è necessario "girare la terra" con una zappetta, ad una profondità di circa 20 - 30 cm.