Orchidee, come concimarle e prendersene cura

L'orchidea è un fiore elegantissimo, sempre più richiesto per dare un tocco di design alle mura di casa o agli uffici. Si tratta però di una pianta non semplice da curare e mantenere in salute. Ecco alcuni consigli

L’orchidea è una delle piante ornamentali più diffuse al mondo. Anche se ne esistono più di 25mila specie diverse tra loro, è importante scegliere la tipologia che si vuole acquistare con molta cura poiché specie diverse rispondono a caratteristiche e ambienti diversi. Se la nostra idea è quella di avere un’orchidea per abbellire le nostre quattro mura, le tipologie più indicate sono la “Phalaenopsis”, anche detta “orchidea farfalla” e la “Cymbidium”, entrambe molto resistenti e in grado di adattarsi anche ad ambienti più ostili. Ecco alcuni consigli su come scegliere l’orchidea più adatta a noi, come concimarla e prendersene cura.

Dove collocare la mia orchidea Dopo aver scelto la specie e la colorazione dell'orchidea che fa per noi, è importante saperla collocare correttamente per farla fiorire e sopravvivere a lungo. In genere l'orchidea è una pianta che richiede molta luce. Infatti, se questa non arriva in quantità sufficiente, le foglie continueranno a vivere, ma i fiori appassiranno e faticheranno a crescere nuovi boccioli. Il luogo perfetto dove tenere le orchidee, in casa o in ufficio, è quello del davanzale di una finestra, meglio se rivolto a Nord. Si consiglia poi una tenda a filtrare la luce perché i raggi solari diretti non vanno bene. Se in estate si vuole spostare la pianta in giadino, su terrazzi o balconi, è fondamentale scegliere una posizione ombreggiata e umida. Una pianta in salute, ha sempre foglie robuste e verde intenso. Come mantenere la pianta idratata e quando annaffiare Mantenere l'adeguata umidità è fondamentale perché le orchidee nascono come fiore tipico di ambienti piovosi. Il compost deve essere sempre piuttosto umido e le foglie vaporizzate quotidianamente. Il terriccio in cui cresce l'orchidea va, di norma, bagnato ogni 3-5 giorni e ogniqualvolta lo si veda troppo secco. Ci si accorge che serve un'innaffiatura se le racidi che fuoriescono dal vaso sono di colore argenteo.