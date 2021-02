5 piante verdi da interno che richiedono poca luce e facili da curare

Vediamo alcune piante belle e perfette per arredare un appartamento ma che al contempo non necessitano di particolari cure

Le piante sono un ottimo modo per arredare la propria casa con un semplice tocco. Fiori e foglie verdi regalano all'ambiente calore e design senza troppi sforzi o abilità particolari. In commercio, inoltre, esistono davvero molte specie che possiamo comprare per rallegrare la nostra casa, e che al contempo non richiedono da parte nostra molte attenzioni e nemmeno molta luce . Ecco allora cinque piante verdi da interno che necessitano poca luce e molto facili da curare.

Aspidistra

approfondimento

Piante grasse da interno, le più belle da scegliere per decorare casa

Questa è la pianta ideale per chi non ha il pollice verde: richiede pochissime cure e in cambio offre un fogliame molto bello e rigoglioso. L'Aspidistra possiede foglie verdi, lanceolate e coriacee, che possono toccare anche i 70 cm. Non ama temperature troppo alte, per questo sarebbe opportuno scegliere ambienti protetti ma freschi. Per quanto riguarda la luce, apprezza i luoghi luminosi ma non deve ricevere i raggi diretti del sole. Attenzione anche alle correnti d’aria.

Ficus Benjamina

Grazie alle sue foglie ovali di un verde brillante è tra le piante ornamentali più amate. Il Ficus Benjamina non richiede di cure particolari, ma in cambio è in grado di migliorare la salute perché emette ossigeno, ionizza l'aria e assorbe quella inquinata. La temperatura ideale si aggira dai 18° notturni ai 22° diurni. Deve stare in un punto luminoso ma al riparo dai raggi diretti del sole. In alternativa alla luce naturale va bene anche una adeguata illuminazione artificiale.