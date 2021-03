Le 5 migliori piante alte da interno per arredare la tua casa

Per rendere la propria abitazione più elegante, allegra e piacevole, comprare una pianta alta è la scelta giusta per riempire l'ambiente. In commercio ne esistono diverse e molto belle, che possono essere curate e gestite facilmente.

Kenzia

approfondimento

Le 5 migliori piante finte da interno per arredare la tua casa

Pianta sempreverde molto elegante, perfetta per salotti e camere da letto. Appartenente alla grande famiglia delle Palmae, è stata diffusa in Europa a partire dagli inizi dell’Ottocento. Necessita di abbondanti e regolari innaffiature per evitare che le foglie si ingialliscano e si secchino. Si adatta benissimo all'interno ma richiede un ambiente luminoso. In casa, l'altezza massima raggiungibile è di circa 3 metri: le specie più note sono Howea forsteriana e Howea belmoreana.

Yucca

Pianta molto bella e versatile, la yucca è nota anche come “tronchetto della felicità”. Originaria del centro America, della California e del Messico, in natura diventa un vero e proprio albero, mentre in casa non supera 1,5-2 m di altezza. Le foglie sono coriacee e di colore verde intenso, appuntite e con i margini leggermente seghettati. Esistono però anche yucche a foglia variegata con rigature gialle o bianche. In casa vive bene in ambiente luminoso, con temperature non superiori a 18-20 °C. Un valore aggiunto: è in grado di assorbire sostanze tossiche presenti nell’aria, come il benzene e i composti ammoniacali.