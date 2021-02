Le 5 migliori piante finte da interno per arredare la tua casa

Le piante artificiali sono la scelta adatta per chi vuole arredare il proprio appartamento senza avere però l'impegno di prendersene cura Condividi:

Le piante finte sono un'ottima soluzione per chi vuole dare un tocco verde e colorato alla propria casa, senza però avere l'impegno di annaffiare e curare periodicamente. Non serve valutare temperatura e luce particolari, conta solo la bellezza della pianta, il nostro gusto e come e dove collocarla all'interno dell'abitazione. Ad oggi, inoltre, le piante finte sono fatte talmente bene da rendere difficile, ad una prima occhiata, notare che si tratta di riproduzioni artificiali. Addirittura possibile persino trovare in commercio esemplari che emanano il profumo di quelle naturali: in questo caso è consigliabile preferire quelle odorose grazie agli olii essenziali, rispetto ai prodotti chimici. Ecco allora cinque piante finte da interno perfette per arredare la casa.

Bambù Si tratta di una delle piante più vendute, dotata di canne artificiali, ideale per la decorazione domestica. Ce ne sono anche dotate di canne naturali e varie tipologie di foglie finte a seconda della specie. In generale, questi esemplari riproducono fedelmente la pianta vera presente in natura. Ficus Possono avere varie tipologie di foglie e tronchi, con un'altezza che parte dal metro. Le foglie presentano colorazioni e nervature realistiche, a seconda della varietà. Anche questa pianta artificiale è molto diffusa, apprezzata in particolare per la bellezza del fogliame che la rende particolarmente decorativa. Le foglie sono piccole, ovate, lievemente appuntite all'estremità, semplici e con un margine lineare a volte lobato.