Piante rampicanti con fiori da esterno, quali scegliere

Ideali per abbellire gli esterni di casa o per creare delle pareti divisorie naturali, di piante rampicanti da esterno, con fiori, se ne possono trovare di tantissime specie diverse. Ecco le più diffuse e in quale clima sopravvivono al meglio

Le rampicanti con fiori sono perfette per chi vuole delle piante belle da vedere , di design e colorate, anche quando lo spazio a disposizione scarseggia, oppure si ha la necessità di ricreare una parete divisoria naturale su balconi, terrazzi, verande e cancelli. Le piante rampicanti sono per la maggiorparte sempreverdi e ne esistono di infinite specie diverse, alcune ricche di fiori, altre povere. Ciò che resta fondamentale è scegliere la pianta più adatta a sé e al clima in cui si vive. Ecco come decidere in base alla loro stagione di fioritura e alle loro diverse modalità di coltivazione e cura. Se da una parte, alcune sono più fragili e richiedono una mano costante, dall’altra ci sono quelle che possono essere bagnate e potate anche più raramente.

È molto duraturo (proviene dalle regioni tropicali e subtropicali del mondo) e perfetto per l’estate, durante la quale deve però essere innaffiato in modo regolare, soprattutto se coltivato in vaso.

Il gelsomino è, insieme all’edera, la pianta rampicante per eccellenza. Con i suoi caratteristici fiorellini bianchi e l’intenso profumo che emanano, è perfetta per abbellire giardini, creando delle naturali siepi o divisori, così come i terrazzi, purchè sia sempre garantita una buona dose giornaliera di luce solare. Il gelsomino fiorisce infatti soprattutto d’estate, anche se il verde si mantiene buono fino all’arrivo del primo freddo.

La bouganville

approfondimento

Fiore di iris, il significato e come coltivarlo: cosa sapere

La bouganville è una pianta rampicante e sempreverde adatta all’estate e ai climi caldi e temperati.

In Italia non è difficile trovarla ad abbellire balconi, mura e giardini con i suoi fiori fucsia, purchè la pianta resti in una posizione soleggiata e riparata dal raffiche di vento improvvise. Alla bouganville non piace infatti il freddo e non è nemmeno adatta alla coltivazione in appartamento. Per una sua buona fioritura e per il corretto mantenimento in un clima non facile, richiede regolari innaffiature e concimazioni.

Il glicine

Il glicine è una delle più belle ed eleganti piante rampicanti. Nonostante sia parecchio facile da coltivare, richiede un mantenimento continuo poiché, coprattutto le corolle di fiori lillacei, sono molto delicate. La sua fioritura avviene nei mesi estivi ed è molto abbondate, ma si mantiene anche nell’inizio dell’autunno. Il glicine è una pianta che richiede molto sole, per questo è principalmente utilizzata per abbellire pergolati, portici e tetti, a creare vani dall’immaginario bucolico.

La passiflora

La passiflora è una pianta rampicante che dona dei fiori dalla forma molto particolare e scenografica, che quasi ricordano la coda di un pavone. Si tratta di una pianta che fiorisce prevalentemente durante la stagione estiva o comunque in un clima piuttosto mite e soleggiato, ma non è raro vederla resistere anche alle rigide temperature invernali. Di solito utilizzata per coprire intonaci e muri, può essere coltivata e curata anche in vaso, diventando perfetta per il design di balconi, terrazzi e verande.