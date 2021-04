Concimi naturali, 5 fertilizzanti fai da te per orto e giardino

Per un pollice verde che sia davvero “verde”, alcuni metodi naturali che renderanno le vostre piante e ortaggi davvero rigogliosi Condividi:

Avere un angolo sempre verde e fiorito rende la casa più bella. Se poi avete la fortuna di possedere un giardino, ancora meglio: potete rilassarvi dedicandovi alla cura delle vostre piante o dei vostri ortaggi in tutta tranquillità. Per avere piante sempre rigogliose e fiorite, la prima cosa necessaria è un terreno fertile e ricco di sostanze nutritive. L’agricoltura tradizionale spesso utilizza prodotti chimici molto aggressivi, nonché tossici e inquinanti per l’ambiente. Per fortuna però è la stessa natura a venire in nostro soccorso: esistono infatti dei fertilizzanti naturali che ci permettono di avere un terreno perfetto per il nostro orto o giardino, rispettando e amando l’ambiente. Usando questo genere di prodotti, non solo rispetteremo l’ecologia, ma i nostri fiori e ortaggi saranno ancor più belli e sani, se poi sono ortaggi potremo gustare sulla nostra tavola prodotti realmente biologici e naturali. Scopriamo allora con gli esperti di Hellogreen come rendere più fertile il terriccio del nostro orto con prodotti che non avremmo mai pensato di poter usare nei nostri lavori di giardinaggio, oppure con qualcosa che altrimenti butteremmo via.

Acqua di cottura delle verdure

Quando fate bollire delle verdure ad esempio per il minestrone, conservate l'acqua di cottura e utilizzatela per innaffiare le piante e fertilizzare la terra. Chiaramente, le verdure che cuociamo devono essere di provenienza biologica. Bucce di banana Come tutti sanno, le banane sono ricche di potassio. Ma non tutti sanno che le bucce possono essere degli ottimi fertilizzanti naturali per il nostro orto o per le piante che teniamo sul balcone di casa. Basta tritarle o ridurle comunque a piccoli pezzi e interrarle a poca profondità. In alternativa sono un efficace rimedio per concimare le rose: basta mettere le bucce a macerare in un contenitore d'acqua per due settimane, e spruzzare poi il liquido ogni tanto alla base dei fiori per accelerarne la fioritura. Altro utilizzo: le bucce di banana possono essere impiegate anche per rendere più lucide le piante del nostro orto o balcone: basta sfregare la parte interna delle bucce sulla superficie delle foglie per un risultato garantito.