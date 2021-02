Alberi da frutto, quando e come piantarli

Il periodo migliore per piantare gli alberi da frutto è l’autunno, prima dell’arrivo del gelo invernale. Ma prima è bene scegliere la specie più adatta alle nostre esigenze Condividi:

Per chi ha lo spazio, coltivare gli alberi da frutto è un’attività divertente e appagante ma al contempo anche molto delicata. Per questo è importante sapere bene come muoversi per evitare errori che possono portare ad una cattiva riuscita dell’impianto.

Alberi da frutto, quale scegliere approfondimento Piante da giardino con fiori bianchi, le 10 varietà più belle Se vogliamo un albero da frutto dobbiamo prima sapere che alcune specie producono i frutti in modo autonomo perché si autoimpollinano, altre invece necessitano al proprio fianco varietà vegetali affini. Ad esempio, alberi di limone, pesco, albicocco, arancio fruttificano senza problemi da soli, altri come ciliegi e meli hanno bisogno di essere impollinati da un albero della loro stessa specie. Una volta decisa la specie, si deve scegliere se acquistare piantine in vaso o a “radice nuda”. Le prime generalmente attecchiscono con maggiore difficoltà, le seconde invece mettono radici in fretta e facilmente. Alberi da frutto, quando piantarli Il periodo migliore per piantare gli alberi da frutto è l’autunno, prima cioè che arrivi il grande freddo invernale, quando le piante di frutta sono in riposo vegetativo e prive di foglie. In questo modo l’albero da frutto inizierà ad emettere la nuova vegetazione non appena le temperature cominceranno a salire.