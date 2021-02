Rose rampicanti rifiorenti senza spine, guida alla scelta

Tra le varietà di rose rampicanti troviamo anche quelle prive di spine, come le Mortimer Sackler Climbing . Questi fiori sono caratterizzati anche da una grande resistenza alle malattie, il che permette di prendersene cura anche senza essere grandi esperti. I fiori sono grandi, di colore rosa pallido e il profumo è molto dolce. Poi c'è anche la rosa rampicante in vaso di Rose Barni® , pianta di rosa rampicante rifiorente a mazzi, capace di raggiungere un’altezza di 5 metri di colore arancio. Le rose Mystery Wonder hanno invece fiori bianchi e lilla; ci sono poi Polyantha di color rosa carne e le Rose Westerland , rosa salmone e molto profumate.

Rose rampicanti, quando piantarle

Il miglior momento per piantare le rose rampicanti è il periodo che va da ottobre ad aprile. Prima di piantarle è meglio preparare il terreno con concime organico o letame. Questi fiori sopportano bene sia il freddo che il caldo, quindi non dobbiamo avere particolari precauzioni. Coltivare le rose rampicanti non è difficile e non serve essere particolarmente esperti. Se scegliamo di tenerle in vaso, meglio optare per un terreno composto da torba e creare uno strato drenante di una decina di cm sul fondo. Il vaso sarebbe meglio sceglierlo in argilla espansa, perché evita loro di trovarsi a sopportare ristagni dannosi. Poi sarebbe meglio scegliere un archetto, che consenta alle rose di crescere e arrampicarsi e che offra una scenografia molto bella in qualsiasi giardino o terrazza.

Rose rampicanti, la fioritura

La fioritura dipende dal tipo di rosa ma generalmente si comincia dalla primavera mentre altre aspettano l'estate. Le Rambler fioriscono generosamente con la stagione calda, mostrando fiori piccoli: per questo sono spesso usate nei pergolati. Le Climber raggiungono addirittura i dieci metri, con steli rigidi e resistenti ma necessitano di un appoggio, come l'arco.