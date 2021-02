Rose blu, ecco il loro significato

Questi fiori sono tra i più eleganti e misteriosi. Possono essere una valida alternativa da regalare a chi ama le rose, per fare una scelta più originale Condividi:

La rosa blu non si trova in natura perché questi fiori non possiedono il gene in grado di produrre questo colore. In realtà trovare una rosa blu in natura non è impossibile: quelle che si vedono non sono di per sé blu ma sono rose bianche che stanno morendo.

Rosa blu, cosa significa Proprio perché si tratta di un fiore che non esiste, la rosa blu ha assunto il significato di desiderio inarrivabile. Per questo motivo, se si è attenti al linguaggio dei fiori, si può regalare proprio ad un amore impossibile o difficile. Non solo: il blu simboleggia la nobiltà e per questo motivo questa rosa assume un valore regale. Elegante, perfetta da offrire ad una persona che riteniamo molto raffinata e non scontata.

@Pixabay

Ma la rosa blu è anche simbolo di mistero e può indicare una personalità introversa ma tenace. Secondo alcune leggende, inoltre, questo fiore simboleggia spiritualità, saggezza e intelligenza. E proprio perché si tratta di un fiore che non esiste in natura ma si tratta di rose bianche colorate, questi fiori blu indicano anche falsità e inganno, dato che derivano proprio da un procedimento artificiale elaborato dall'uomo. Secondo tendenze più contemporanee, invece, la rosa blu indicherebbe l'amore a prima vista. Ecco perché può essere un'ottima idea regalo se vogliamo dichiararci ad una persona.

Rosa blu, come regalarla approfondimento Rose gialle, ecco il loro significato Questo fiore è talmente bello e originale che può essere regalato benissimo da solo, per un effetto elegante e di grande impatto. Questa scelta è perfetta se vogliamo far risaltare il blu e se desideriamo sottolineare il simbolismo che si cela dietro questo fiore, qualunque esso sia. Ma le rose blu sono perfette anche all'interno di un mazzo, in numero dispari. Per un regalo originale e alternativo, si possono anche abbinare a delle scatole per fiori, decorate con altrettanti dettagli blu. Una delle ultime tendenze del settore, infatti, è quella di impacchettare anche i fiori, in confezioni regalo originali e moderne di cartone. In ogni caso è sempre meglio regalare una sola rosa o più rose in numero dispari, perché in numero pari si ritiene portino sfortuna.