Rose gialle, ecco il loro significato

Rose gialle, cosa significano?

Generalmente le rose gialle, come tutti i fiori di questo colore, sono simbolo di solarità e gioia di vivere. Ma possono rappresentare anche l’amore platonico se il suo giallo è molto pallido. In ogni caso il significato di questa colorazione è molto positivo perché il giallo richiama il sole e la luce, quindi l'allegria e la vitalità. Sono fiori perfetti da regalare ad un amico, ma vanno benissimo anche come dono al partner se si vuole fare una scelta più originale della classica rosa rossa. Questi fiori, inoltre, stanno benissimo all'interno di un bouquet per donare colore e vivacità. In passato, però, venivano associati a questa colorazione anche significati negativi: nell'epoca vittoriana indicava sentimenti come gelosia, invidia e sospetto di infedeltà. In passato le rose gialle potevano essere associate a foglie di menta (che indicavano la follia) e garofani screziati di giallo (simbolo di amore non corrisposto). Insieme a questi elementi la rosa gialla rappresentava la gelosia e con questo mazzo si voleva mandare un messaggio di amore folle e geloso. In un testo pubblicato in Germania nel 1899, si legge, della rosa gialla: “Il colore di questo fiore mi mette in guardia dallo sguardo invidioso dei tuoi occhi”. In Oriente, invece, la rosa gialla esprimeva già grande allegria, spensieratezza e positività. Questi molteplici significati hanno reso la rosa gialla, negli anni, molto versatile. Si può regalare ad un amico dopo un litigio, o magari ad un ex dopo un rapporto chiuso per motivi di gelosia o infedeltà, come simbolo di pace.