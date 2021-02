Rose rosse, il significato e quante regalarne

Universalmente le rose rosse indicano amore e passione , per questo motivo sono un fiore molto gettonato tra gli innamorati, specialmente a San Valentino. Difficilmente vengono donati in segno di amicizia o a conoscenti. L'associazione della rosa rossa con l'amore non deriva solo dalla bellezza dei fiori , ma anche dai tanti miti che le hanno come protagonisti. Ad esempio c'è il mito di Adone e Afrodite che narra l’esistenza, nell’antica Grecia, di un giovane e bellissimo ragazzo, Adone, contesto tra Afrodite, dea dell’amore, e Persefone, dea degli Inferi. Le due provarono a contendersi l'amore del ragazzo e un giorno Afrodite, in preda ad un momento di grande passione, corse verso Adone per abbracciarlo, passando in mezzo a dei rovi di rose . La dea si punse con le spine e le sue gocce di sangue fecero nascere rose rosse.

Rosa rossa, caratteristiche

In botanica, la rosa, a differenza di molti altri fiori, si definisce con lo stesso nome comunemente usato: “Rosa”. Appartiene alla famiglia delle Rosaceae e in natura ne esistono circa 150 specie diverse. Per quanto riguarda la loro cura, le rose devono essere irrigate abbondantemente sottochioma, ma solo durante le stagioni estive più calde. Bisogna fare attenzione che non ci siano né ristagni d’acqua, né terreno troppo secco. Solitamente le rose vanno concimate tra la metà e la fine di giugno. Si possono coltivare anche in vaso ma in questo caso hanno bisogno di una concimazione e di una annaffiatura maggiore rispetto a quelle piantate nel terreno. Se si decide di piantare la rosa all'esterno, bisogna assicurarsi che abbia molta luce solare e c'è da considerare che è un tipo di pianta che può crescere anche fino a un metro, o di più, se si tratta di un esemplare rampicante. Se non si possiede una parte esterna, comunque, non c'è problema: esistono anche delle specie adatte all'appartamento.