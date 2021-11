Le 4 migliori piante da balcone di novembre

Chi l’ha detto che con l’arrivo dei primi freddi non si possa comunque avere un balcone fiorito e colorato quasi come in estate? Ecco le 4 migliori fioriture autunnali perfette da abbinare alle caratteristiche tonalità del foliage novembrino

Il balcone di casa, in ordine e fiorito anche a novembre, non è per niente un’utopia. Nonostante l’arrivo dei primi freddi e delle prime gelate, esistono alcune varietà di infiorescenze che traggono, proprio dalle basse temperature, la loro migliore qualità di vita. Ecco 4 piante che con i loro colori vivaci sono in grado di dare un tocco di energia e raffinatezza al tuo balcone nel mese di novembre . Un tutt’uno perfetto in armonia con i toni più aranciati del caratteristico foliage che fa capolino in questi mesi di pieno autunno.

Ciclamino

Un elenco, il nostro, che non può prescindere dal fiore più famoso della stagione invernale in procinto di palesarsi: il ciclamino. Molto popolare e facile da curare, il ciclamino dona allegria e vivacità al tuo balcone di novembre con i suoi petali dalle tonalità più variegate. Una pianta facile da coltivare a terra così come in vaso, che resiste alla neve e alle gelate che possono fare capolino in questo periodo. Scegliere il ciclamino per il tuo balcone significa avere una fioritura assicurata per tutto l’inverno e che non richiede per altro troppa manutenzione, vista la robustezza delle sue foglie e infiorescenze.

Erica

Piccola pianta cespugliosa e di tipo sempreverde, l’erica è perfetta per abbellire con i suoi piccoli fiorellini anche il balcone più spoglio dell’inverno in arrivo. Ideale da coltivare in vaso, così come nel terreno, il suo manto si adatta benissimo alle temperature medie che, al contrario di quanto si possa pensare, favoriscono una fioritura ancora più ricca e abbondante. Perfetta da collocare accanto ad altre composizioni di verde, l’erica dà il suo meglio in posizioni soleggiate e con poche ma costanti innaffiature.