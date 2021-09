Ciclamino, coltivazione e cura: la guida passo per passo

Tutto quello che c’è da sapere per prendersi cura del ciclamino, una pianta invernale che può dare un tocco di colore a terrazzi e giardini Condividi:

Pianta fiorita molto popolare e facile da coltivare, il ciclamino dona allegria e vivacità alla casa, proprio quando (quasi) tutte le altre specie iniziano a sfiorire. Fa parte della famiglia delle Primulacee ed è una pianta tipicamente invernale, adatta cioè ad un clima più freddo e alle basse temperature. Il ciclamino è molto semplice da curare, sia in vaso che a terra e i suoi fiori durano per tutto l’inverno. Se siete alla ricerca di una pianta robusta, che non richiede troppa manutenzione e che faccia risplendere il vostro prato o la vostra terrazza, allora il ciclamino è la risposta giusta!

Le varietà Il ciclamino presenta ben venti varietà ed è necessario fare una differenziazione tra quelle che possono essere coltivate in esterno, a quelle da interno. Questa pianta ha origine in Africa, Asia e nelle zone del Mediterraneo e i suoi fiori sono tipicamente peduncolati, con sfumature bianche, rosa, fucsia o rosse. La sua fioritura può avvenire anche per 4 o 5 anni di seguito, ma deve essere curata con attenzione. Sul territorio italiano le piante più diffuse sono il ciclamino primaverile, quello alpino e infine quello napoletano. Tutt'e tre le varietà si adattano bene alle basse temperature ma, escludendo il ciclamino alpino, mal sopportano le gelate. La coltivazione in vaso Il ciclamino può essere coltivato in vaso, sia all'interno che all'esterno. Per quanto riguarda gli ambienti interni, la posizione perfetta è lontana dalle finestre e dalle fonti di calore, per evitare l'esposizione a temperature che superino i 15 gradi. Se si sceglie la semina, quest'ultima deve essere fatta tra luglio e settembre, procedendo mescolando i semi con un po' di sabbia e aggiungendo del terriccio. La prima annaffiatura deve essere molto leggera, in modo tale da rendere il composto umido ma non zuppo d'acqua. In via generale, i primi germogli spuntano dopo un mese circa. Nei mesi invernali, quando i termosifoni sono accesi e le temperature interne raggiungono i 18/20 gradi o più, è possibile che la pianta ne risenta. Per ovviare al problema potrete nebulizzare dell'acqua fresca sulle foglie del vostro ciclamino, senza creare ristagni dannosi.