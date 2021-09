Oleandro in vaso, come coltivarlo e potarlo

Tutto sull’oleandro, un arbusto sempreverde facile da coltivare sia in vaso che in terra

Pianta ornamentale tipicamente presente nelle zone del Mediterraneo, l’oleandro è un arbusto sempreverde ideale sia per essere coltivato in vaso che in terra. I suoi fiori sono molto colorati e spaziano dai toni del bianco, al rosa, rosso, giallo e salmone. Questa pianta è perfetta per essere utilizzata lungo le bordure o come siepe e in questo articolo capiremo insieme il perché.

Le caratteristiche principali

L’oleandro è caratterizzato da fogliame lungo e dalla forma affusolata, il cui colore è tipicamente verde scuro. Come arbusto sempreverde cespuglioso è particolarmente presente in natura, non è infatti difficile avvistarlo nei pressi dei letti dei fiumi.

I fiori, che sbocciano in estate, sono molto colorati e possono essere semplici, doppi o stradoppi, mentre le sfumature virano dal rosa, al rosso, giallo, salmone e bianco. Questa pianta è considerata rustica e molto robusta, ma il clima perfetto per la sua crescita è quello mediterraneo, ovvero caldo e temperato. L’oleandro è una pianta tossica, per cui il consiglio è di prestare sempre molta attenzione e, in caso di dubbi, di rivolgersi al personale specializzato in botanica.

La coltivazione in giardino

Il luogo ideale per coltivare l’oleandro è in una zona del giardino esposta al sole, luminosa e riparata dal vento. Durante le ore più calde della giornata è consigliabile che il luogo di messa a dimora sia ombreggiato. Il terreno sottostante deve essere sempre umido, drenato e possibilmente ricco di humus.

Come pianta rustica, l’oleandro non necessita di particolari cure: l’unica attenzione da non sottovalutare è l’annaffiatura, che deve avvenire con regolarità, in particolar modo nei primi anni di vita, in modo da favorire l’attecchimento.

Anche per quanto riguarda la potatura gli accorgimenti sono pochi: eliminare i rami e i fiori secchi e praticare una cimatura a 15/25 cm dalla base sporadicamente, in modo da permettere all’oleandro di rafforzarsi e crescere vigoroso.

Durante l’inverno, le piante giovani hanno bisogno di una pacciamatura creata con foglie secche e di una copertura con un telo traspirante. Le stesse accortezze possono essere riservate anche alle piante più vecchie, per mantenerle sane più a lungo.