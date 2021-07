Camelia japonica, come coltivarla e curarla: la guida

La camelia giapponese è una delle piante più apprezzate per allestire un giardino con splendidi fiori rossi che sbocciano da fine autunno ad inizio primavera Condividi:

La camelia japonica è una magnifica pianta ornamentale, la variante oggetto di questo approfondimento è quella riconoscibilissima a fiori rossi, composta da numerosi strati di petali. Come tutte le camelie, proviene dal Sud-est asiatico, area Giappone, Corea e Cina, appartenente alla famiglia delle Theaceae. La sua origine è antichissima e per la brillante tonalità delle foglie, che conferisce alla pianta una bellezza esuberante, è spesso stata associata alla presenza del divino. Le camelie vivono molto a lungo, anche fino a cinquecento anni, per tale ragione a questa pianta si associa la longevità: in Giappone giungere al 90esimo anno di età, significa celebrare “The Year of the Camellia”. Toccarla, inoltre, è di buon auspicio per le giovani coppie di sposi.

Perfetta per il giardino, si sviluppa bene anche in terrazza: vediamo con quali cure e quali accorgimenti.

Come coltivarla La camelia può essere piantata tutto l'anno, così come non c'è una stagione specifica per la potatura che dovrà essere superficiale, volta ad eliminare i rami secchi, intervenendo dopo la fioritura, che va da fine autunno ad inizio primavera. È importante, nella messa a dimora, controllare che non ci siano ristagni d'acqua nel terreno: occorrerà provvedere a un buon drenaggio mantenendo il suolo morbido. In giardino va piantata in una buca profonda anche 30 centimetri. Il terreno adatto e la corretta irrigazione La camelia ha bisogno di un terreno ricco di sostanze organiche, leggermente acido, ovvero con ph compreso tra 5.5 e 6.5. Il suolo ottimale è ben drenato. La pianta è amica delle altre specie vegetali quindi, nei giardini, vive molto bene insieme ad altre piante con cui farsi ombra. Nelle stagioni calde, va bagnata non più di un paio di volte alla settimana, spruzzando anche le foglie, evitando le ore bollenti. In inverno, va innaffiata solo quando il terreno è asciutto.