Forsizia, come coltivare e curare la pianta da giardino: la guida

Come coltivarla

approfondimento

La forsizia è un arbusto rustico, di facile coltivazione. Non necessita di particolari cure perché la sua fioritura genuina si sviluppa col sole, in maniera naturale. I nuovi arbusti fioriscono sui rami giovani prodotti spontaneamente col primo caldo, per questa ragione non bisogna potarla in inverno. Quel che resta andrà sfrondato dopo l'estate quando si provvederà ad eliminare gli arbusti troppo legnosi e la pianta resisterà bene al freddo per rinvenire a primavera. Il miglior terreno per questa pianta è quello ricco e drenato.



La corretta irrigazione

La forsizia cresce in giardino con una caratteristica forma cespugliosa, ha bisogno di sole e non fiorisce ottimamente nelle zone in cui non filtrano i raggi solari. Per queste ragioni, non bisogna irrigare troppo, va bagnata quando il terreno è asciutto senza creare ristagni, quando parliamo di coltivazione in vaso. In natura la forsizia cresce bene col ritmo delle piogge e l'intervento umano è richiesto solo in caso si periodi di prolungata siccità.