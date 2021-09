Passiflora caerulea, coltivazione e cura del rampicante sempreverde

La Passiflora Caerulea è una pianta forte e vigorosa, perfetta per essere coltivata in zone ben soleggiate del proprio giardino

La passiflora è una specie a cui appartengono molteplici arbusti rampicanti, tutti provenienti dall’America Meridionale. Il nome particolare è dovuto alla presenza di parti somiglianti agli strumenti della Passione di Cristo. Il loro aspetto delicato non deve ingannare: queste piante sono infatti rampicanti sempreverde, sono dunque molto robuste e non temono le temperature rigide. La passiflora caerulea può raggiungere i 7 metri di altezza ed è perfetta per decorare ringhiere, cancelli e muri, poiché i suoi viticci le permettono di aggrapparsi con estrema facilità e di proliferare indisturbata. Nel periodo estivo questa pianta regala splendidi fiori rosa, blu, lilla o bianchi, dotati di una forma molto particolare. Vediamo ora insieme, passo dopo passo, come prendersi cura della passiflora caerulea.

L’esposizione al sole e l’annaffiatura

La passiflora caerulea necessita di essere collocata in una zona molto luminosa e soleggiata, ma può crescere anche in posizioni di semi ombra. L’annaffiatura deve essere eseguita con regolarità, soprattutto per quegli esemplari che sono stati messi a dimora o in vaso da poco tempo. Per quanto riguarda le piante più longeve, invece, esse possono crescere con la sola acqua proveniente dalle piogge, anche se può essere consigliabile procedere con le annaffiature in caso di prolungati periodi in assenza di precipitazioni. Durante l’inverno, invece, non è necessario intervenire.

La moltiplicazione della Passiflora Caerulea

Per procedere con la moltiplicazione della pianta è necessario prelevare delle talee di 8/10 cm circa dalle piante più mature, per poi essere trapiantate in un composto di sabbia e torba. Infine, dovranno essere collocate nei cassoni da moltiplicazione e, dopo la radicazione, essere disposte in vasi di 8/10 cm di diametro.

La moltiplicazione può essere effettuata anche per seme, mantenendo una temperatura di 20 gradi circa. Le piantine, dopo essersi radicate, dovranno essere rinvasate in vasi da 10 cm di diametro. A febbraio/marzo la pianta dovrà essere potata, effettuando una pulitura da tutti i rami secchi e da quelli in eccesso.