Iperico: proprietà, benefici e controindicazioni della pianta

L’iperico è una pianta che fa parte della famiglia delle Hypericaceae ed è molto apprezzato come antidepressivo e sedativo naturale. Conosciuto come “Erba di San Giovanni”, l’iperico possiede fiori ricchi di flavonoidi e ipericine, frequentemente utilizzate per le loro proprietà che vanno ad incidere sul benessere psicologico dell’individuo.

Come abbiamo già scritto nell'introduzione, l'iperico è prima di tutto un antidepressivo naturale e funge da spasmolitico. In presenza di sintomi depressivi lievi come apatia, sonnolenza e nostalgia, questa pianta risulta molto utile, così come può essere una valida alleata nei periodi di sbalzi umorali in menopausa e nella fase premestruale. Inoltre, la sua azione antispastica e miorilassante può favorire il rilassamento e il sonno, migliorando infine la digestione. Le sue proprietà terapeutiche derivano dai fito contenuti presenti nelle sue foglie e nei suoi fiori. L'iperico ha infatti al suo interno naftodiantroni (ipericina e pseudoipericina) e acil floroglucinoli (iperforina e adiperforina). Inoltre contiene flavonoidi e tannini. Tutte queste sostanze donano all'iperico proprietà digestive, sedative, antidepressive e, per il solo uso esterno, l'iperico funge anche da ottimo cicatrizzante dei tessuti. Il suo olio essenziale, invece, dal tipico colore rossastro, è dato dalla macerazione delle sue foglie fresche in olio vegetale. Questo composto oleoso ha proprietà antinfiammatorie, antisettiche, emollienti e può essere utilizzato anche in caso di scottature lievi, sulle smagliature, su ferite e per alleviare il prurito causato dall'eritema solare.