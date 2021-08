6/10

Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci che ogni anno organizza il Premio Strega, consiglia tre opere di scrittori che non hanno mai vinto il più noto riconoscimento letterario: “Il tempo invecchia in fretta” di Antonio Tabucchi (Feltrinelli), “La stiva e l’abisso” di Michele Mari (Einaudi), “Casa d’altri” di Silvio D’Arzo (in catalogo con Bompiani)

Petrocchi: “Lo Strega? Più che un premio, una polveriera”