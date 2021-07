Lo scrittore svedese pubblica "Nel nome del figlio", un romanzo che indaga il rapporto con i ricordi e la memoria a partire dalla perdita del padre. E durante "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24, dice: "Molti autori non hanno più il coraggio dell’immaginazione. E invece, come ci insegnano anche i grandi registi, a volte l'invenzione di una storia è il modo migliore per analizzare ciò che abbiamo attorno"

"Ho sempre vissuto con quest'idea che il passato non contasse - dice Larsson durante 'Incipit', la rubrica di libri di Sky TG24 - Eppure, quando viaggio in molti Paesi, la prima cosa che mi sento chiedere è 'Da dove vieni?', come se fosse la cosa più importante per capire la nostra personalità. Ecco, questo libro è proprio una riflessione intorno all'idea che ci sono persone costrette a vivere senza ricordi e che non hanno avuto il privilegio di poterne disporre".

Il libro si intitola "Nel nome del figlio", l'ha scritto uno dei più noti scrittori svedesi contemporanei (Björn Larsson) e ruota attorno ad almeno due perdite: quella del padre del suo autore, Bernt, annegato insieme ad altre sette persone nell'estate di cinquant'anni fa durante un incidente di un piccolo motoscafo in un lago della Svezia centrale; e, soprattutto, quella dei ricordi di un figlio (sempre lui, Larsson appunto) che da adulto, di suo padre, non ricorderà quasi nulla.

"La letteratura non dovrebbe mai entrare in competizione con il giornalismo"

L'indagine di Larsson, che oscilla tra memoir e romanzo puro, ha il merito di squadernare una sfilza piuttosto consistente di temi e di spunti. A cominciare dal ruolo della letteratura, che secondo l'autore dell'Ultima avventura del pirata Long John Silver "non dovrebbe mai mettersi in competizione con la scienza o con il giornalismo, ma piuttosto porre in discussione le verità che diamo per scontate".

"Molti scrittori non hanno più il coraggio dell’immaginazione - spiega Larsson, che ha insegnato per molti anni Letteratura francese all’Ateneo di Lund - E invece, come ci hanno ricordato anche grandi registi come Ingmar Bergman e Federico Fellini, a volte l'invenzione di una storia è il modo migliore per guardare con uno specchio un po’ deformante la realtà". "Sarò un po' controcorrente - osserva - ma secondo me, con la letteratura, la cosa bella è immaginare alternative possibili alla realtà. E io penso che sia lì proprio per questo: per allenare l’immaginazione, purché si tratti però di un’immaginazione realistica".