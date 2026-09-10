Oroscopo del giorno, le previsioni del 10 settembre

Oggi avete bisogno di fidarvi delle persone che vi sono vicine e di affrontare con serenità alcune decisioni importanti. In amore potete costruire un legame fondato su complicità e fiducia, sul lavoro la costanza vi avvicina ai vostri obiettivi e la fortuna sostiene le scelte ponderate.

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