Oroscopo del giorno, le previsioni del 18 agosto segno per segno

Avete una marcia in più per affrontare anche le situazioni complicate con ordine e grande capacità organizzativa. In amore l’istinto vi spinge a seguire il cuore e a vivere emozioni incoraggianti, mentre nel lavoro si aprono possibilità di crescita e svolte importanti. La fortuna sostiene il vostro intuito e la capacità di trovare soluzioni efficaci.

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