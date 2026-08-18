Oroscopo del giorno, le previsioni del 18 agosto segno per segno

Introduzione
Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata da affrontare: sarà degna di nota? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 18 agosto.
Quello che devi sapere
ARIETE
Il cielo vi regala lungimiranza e serenità, aiutandovi a trovare un equilibrio nelle questioni familiari. In amore apritevi maggiormente alle novità, mentre nel lavoro rapidità e concretezza vi permettono di ottenere risultati brillanti. La fortuna favorisce intuizioni felici e occasioni che saprete sfruttare.
TORO
Le energie del momento vi restituiscono benessere, leggerezza e armonia nei rapporti con le persone care. In amore fascino e sensualità rendono tutto più coinvolgente, mentre nel lavoro mostrate impegno e grande senso di responsabilità. La fortuna vi invita a concedervi qualche piacevole momento di relax.
GEMELLI
Avete una marcia in più per affrontare anche le situazioni complicate con ordine e grande capacità organizzativa. In amore l’istinto vi spinge a seguire il cuore e a vivere emozioni incoraggianti, mentre nel lavoro si aprono possibilità di crescita e svolte importanti. La fortuna sostiene il vostro intuito e la capacità di trovare soluzioni efficaci.
CANCRO
Una fase serena ma variabile vi accompagna, con lucidità e capacità di analizzare ogni situazione con equilibrio. In amore potreste sentirvi più timidi del solito, mentre nel lavoro diplomazia e prudenza vi aiutano a evitare tensioni. La fortuna favorisce la soluzione definitiva di una questione pratica che vi sta a cuore.
LEONE
Il clima generale resta positivo, anche se sarà meglio ridimensionare qualche ambizione e procedere senza forzare i tempi. In amore ritrovate leggerezza e complicità, mentre nel lavoro le vostre capacità conquistano stima e riconoscimenti. La fortuna accompagna i risultati costruiti con impegno e costanza.
VERGINE
Una buona dose di lucidità vi permette di trovare le soluzioni giuste anche nelle situazioni più delicate. In amore cresce la curiosità verso nuove conoscenze e la disponibilità verso chi vi sta accanto, mentre nel lavoro collaborazione ed efficienza vi fanno chiudere bene gli impegni. La fortuna premia intuito e capacità di muovervi al momento giusto.
BILANCIA
Le stelle creano un clima dinamico e favorevole, anche se qualche piccolo contrattempo potrebbe richiedere pazienza. In amore aumentano passione e desiderio di tenerezza, mentre nel lavoro riuscite a sistemare rapidamente ciò che è rimasto in sospeso. La fortuna vi consiglia attenzione e prudenza nelle situazioni più leggere.
SCORPIONE
Un’atmosfera di benessere e vitalità vi spinge a godervi maggiormente i piaceri della vita. In amore lasciate spazio alle emozioni e alla passione, mentre nel lavoro potrebbe emergere un po’ di stanchezza. La fortuna favorisce il divertimento, le amicizie e le occasioni capaci di regalarvi serenità.
SAGITTARIO
Le energie positive vi regalano entusiasmo, vitalità e una rinnovata voglia di stare bene. In amore generosità e slancio rafforzano la complicità, mentre nel lavoro puntate al miglioramento con ambizione e attenzione ai rapporti. La fortuna vi invita a riflettere e a preparare con cura i prossimi passi.
Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario
CAPRICORNO
Un’atmosfera serena vi accompagna soprattutto nelle relazioni familiari e negli affetti più importanti. In amore ritrovate intesa e complicità, mentre nel lavoro siete creativi, rapidi e determinati nel portare avanti le vostre iniziative. La fortuna sostiene il vostro intuito e vi aiuta a riconoscere le occasioni migliori.
ACQUARIO
Il cielo vi sorride con ottimismo, energia e una maggiore armonia nei rapporti personali. In amore fascino e comunicazione vi aiutano a esprimere ciò che provate, mentre nel lavoro ottenete buoni risultati nonostante qualche difficoltà. La fortuna apre possibilità interessanti e favorisce la riuscita delle vostre iniziative.
PESCI
Qualche piccolo contrattempo non turba un periodo complessivamente sereno, che saprete affrontare con sensibilità e adattabilità. In amore disponibilità e dolcezza favoriscono nuovi incontri e rafforzano i legami esistenti, mentre nel lavoro efficienza e leggerezza vi aiutano a rendere meglio. La fortuna vi regala momenti piacevoli e soddisfacenti in compagnia.