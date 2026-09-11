Introduzione
Sabato 12 e domenica 13 settembre 2026, a Malpensa Fiere (Busto Arsizio), si tiene la 22esima edizione di Milano Comics&Games. Due giorni dedicati alla cultura pop ricchi di artisti, ospiti e appuntamenti.
Quello che devi sapere
Gli Ospiti
Tra gli ospiti figurano Giulia Maniglio che porterà sul palco un’esperienza di doppiaggio live, Edoardo Brugnoli con il suo anime piano quiz, Cinzia De Carolis, voce storica di Lady Oscar, Enzo Draghi in concerto con gli Amici della Lupin Band, il Cartoon Maniac Show che metterà in scena un musical puro sui cartoni. E ancora Storie de mai na gioia, il creator 151EG, Stibazzi e The Veil. E questo solo per quanto riguarda il sabato, perché la domenica arriva la star del doppiaggio Luca Ward, Ruki e Coda, il cantante delle sigle de Le Bizzarre Avventure di JOJO, direttamente dal Giappone, Quantum Girl che spiegherà la scienza in modo divertente, Federic con i suoi Pokémon. Prevista per domenica anche la gara di cosplay.
Mostra Mercato
Gli spazi della fiera ospiteranno stand in cui sarà possibile acquistare e ottenere: fumetti, gadget e merchandising, action figures e modellini, artbook e stampe autografate, accessori per il cosplay, giochi da tavolo, di carte e di ruolo, videogiochi (anche quelli per i retrogamer), prodotti artigianali e creazioni fatte a mano, romanzi fantasy e sci-fi, autografi e commission dai disegnatori presenti nella artist alley.
Artist Alley
L'Artist Alley sarà popolata da disegnatori emergenti e autori professionisti che presenteranno le loro anteprime, venderanno i propri originali o le riproduzioni di fumetti, illustrazioni, disegni. Tra i nomi annunciati: Lucio Filippucci, Federico Fissore, Alessandro Konrad, Gabriele Montagnani, Valentina Ghirardi, Roberta Bellotto, Federica D’Angella, Angelo’s World, Ramona Lambusta.
Self Area
Presente anche la Self Area dedicata alla piccola Editoria Indipendente e alle autoproduzioni, con gli autori che presenteranno i loro libri e albi, vendendoli direttamente al pubblico, e con artigiani che renderanno disponibili i loro lavori.
Brick Attack: spazio ai mattoncini
Imperdibile per bambini e adulti l’area Brick Attack, dedicata alle costruzioni con mattoncini e curata da LMI e Brianza LUG. Un luogo dove costruire tutti insieme mettendo a frutto la propria creatività. Per i bambini è poi possibile partecipare al torneo LMI Contest for Kids, con iscrizione completamente gratuita e biglietto d'ingresso incluso per il bambino e per un genitore accompagnatore, gadget per tutti e un certificato ufficiale di Giovane Costruttore. Per le iscrizioni bisogna contattare su WhatsApp il numero +39 338 143 4214. I posti sono limitati.
Videogame giochi
Un intero padiglione sarà allestito con postazioni PC e console di ultima generazione, dedicate a tornei e sessioni di gioco libero. Presenti titoli del presente e icone del passato, con una gamma di giochi che va dagli albori della tecnologia alle esperienze di realtà virtuale.
Spazio ai Pokémon, con la community italiana Pokémon e Nintendo e Federic che sbusterà dal vivo le carte.
Per i fan dei Beyblade sarà imperdibile la vista allo spazio di Pro Bladers Italia, col torneo nazionale SLAM, le sfide sul palco, le arene di prova aperte a tutti e premi per i migliori Bladers.
Ampio spazio anche ai giochi di ruolo e da tavolo, con la possibilità di conoscere alcuni dei più importanti autori italiani e giocare con loro ai loro giochi.
Cosplay
Ampio spazio ai cosplay, con alcuni dei nomi più noti presenti tra gli ospiti e con la possibilità per tutti di presentarsi nei panni del proprio eroe o villain preferito.
KST – Kpop Showtime
Il fenomeno del Kpop sarà celebrato con eventi, ospiti, crew, raduni e non solo. Nell'arco delle due giornate sarà possibile esibirsi sulle vostre canzoni preferite, assistere a interviste e partecipare ai giochi sul palco dell'area k-pop e tante altre sorprese!
I biglietti
I biglietti possono essere acquistati direttamente in cassa o in prevendita online. L’ingresso è gratuito fino ai 6 anni compiuti, per i disabili minorenni, per i maggiorenni con percentuale d’invalidità al 100%. Il prezzo del biglietto intero in prevendita è di 13 euro, al botteghino di 16. Il biglietto ridotto è previsto per maggiorenni con percentuale d'invalidità inferiore a 100% e per le forze dell’ordine. Le persone con disabilità che intendano accedere alle agevolazioni devono mostrare la Disability card o altro certificato di invalidità al personale di biglietteria (per i maggiorenni con disabilità al 100%, la biglietteria non è abilitata a leggere digitalmente la Disability card e occorre mostrare il verbale INPS dove è scritta chiaramente l'invalidità al 100%).
Per acquistare i biglietti online