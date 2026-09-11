Gli spazi della fiera ospiteranno stand in cui sarà possibile acquistare e ottenere: fumetti, gadget e merchandising, action figures e modellini, artbook e stampe autografate, accessori per il cosplay, giochi da tavolo, di carte e di ruolo, videogiochi (anche quelli per i retrogamer), prodotti artigianali e creazioni fatte a mano, romanzi fantasy e sci-fi, autografi e commission dai disegnatori presenti nella artist alley.