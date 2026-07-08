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Oroscopo del giorno, le previsioni dell’8 luglio segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata da affrontare: sarà degna di nota? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo dell’8 luglio.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

La giornata si apre con energia e voglia di mettervi in gioco, permettendovi di affrontare ogni situazione con determinazione e fiducia. In amore ritrovate entusiasmo, nel lavoro siete produttivi e concreti, mentre la fortuna vi accompagna favorendo occasioni positive.

 


Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

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TORO

Sarà una giornata intensa ma ricca di soddisfazioni, nella quale l'impegno verrà ripagato e l'armonia sarà protagonista. In amore vi lasciate guidare dalle emozioni, nel lavoro dimostrate grande costanza e la fortuna inizia lentamente a sorridervi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

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GEMELLI

La giornata favorisce i rapporti con le persone care e vi regala un clima sereno, ideale per fare chiarezza nei vostri obiettivi. In amore le emozioni si fanno più intense, nel lavoro prendono forma nuovi progetti e la fortuna richiede solo un po' di pazienza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Vi aspetta una giornata dinamica e ricca di vitalità, con tante occasioni per sentirvi più sicuri delle vostre capacità. In amore arrivano emozioni sincere, nel lavoro prevalgono collaborazione e disponibilità, mentre la fortuna vi aiuta a cogliere le opportunità migliori.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
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LEONE

La giornata procede con entusiasmo e fiducia, grazie anche al sostegno delle persone che vi circondano. In amore è il momento di dare spazio ai sentimenti autentici, nel lavoro il vostro spirito generoso viene apprezzato e la fortuna vi accompagna con segnali incoraggianti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Si prospetta una giornata equilibrata, ideale per risolvere questioni rimaste in sospeso e ritrovare serenità. In amore le novità non mancano, nel lavoro ottenete risultati importanti grazie alla vostra costanza e la fortuna vi sostiene nelle scelte più significative.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
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BILANCIA

La giornata vi vede brillare per entusiasmo e voglia di stare con gli altri, rendendo ogni giornata più piacevole. In amore cresce la complicità, nel lavoro sapete distinguervi con efficienza e la fortuna favorisce i vostri progetti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Vi attende una giornata positiva, caratterizzata da maggiore fiducia e da un clima più sereno nei rapporti personali. In amore possono nascere emozioni speciali, nel lavoro arrivano conferme e riconoscimenti, mentre la fortuna vi riserva piacevoli sorprese.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
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SAGITTARIO

La giornata richiede un po' di organizzazione, ma saprete affrontare tutto con il vostro consueto ottimismo. In amore cresce il desiderio di nuove emozioni, nel lavoro dimostrate energia e spirito d'iniziativa, mentre la fortuna vi invita ad avere maggiore fiducia.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

La giornata porta un graduale miglioramento e vi permette di affrontare con più serenità anche le piccole difficoltà quotidiane. In amore si aprono nuove possibilità, nel lavoro la collaborazione sarà preziosa e la fortuna vi sostiene con occasioni favorevoli.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

Sarà una giornata ricca di stimoli e prospettive interessanti, che vi spingerà a guardare avanti con ottimismo. In amore le emozioni possono sorprendere, nel lavoro arrivano opportunità di crescita e la fortuna vi accompagna premiando il vostro coraggio.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

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PESCI

La giornata invita a rallentare i ritmi e a ritrovare il giusto equilibrio, senza perdere di vista i vostri obiettivi. In amore cercate legami autentici e profondi, nel lavoro sapete riportare armonia anche nelle situazioni più delicate, mentre la fortuna tornerà gradualmente dalla vostra parte.

 

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