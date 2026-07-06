Introduzione
È cominciata una nuova settimana, tutta da vivere. Sarà positiva e ricca di novità interessanti? Lavoro, soldi e amore ti sorprenderanno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 6 al 12 luglio.
Quello che devi sapere
ARIETE
La settimana porta energia e voglia di cambiare, ma richiede attenzione nel dialogo. In amore sentimenti e passione crescono, ma le parole vanno scelte con cura. Sul lavoro tenacia e resistenza vi aiutano, mentre la fortuna offre occasioni da valutare con prudenza.
TORO
Una fase positiva sostiene comunicazione, curiosità e nuovi contatti. In amore da metà settimana torna maggiore chiarezza emotiva. Sul lavoro possono arrivare novità interessanti, mentre la fortuna chiede di puntare più sulla vostra abilità che sul caso.
GEMELLI
La settimana vi rende dinamici, ma anche un po’ troppo frettolosi. In amore arrivano incontri, traguardi e nuove possibilità, purché non vi lasciate prendere dall’impulsività. Sul lavoro avete buone carte per riuscire, mentre la fortuna inizia a girare dalla vostra parte.
CANCRO
Dopo qualche nuvola iniziale, torna un clima più leggero e positivo. In amore da giovedì crescono dolcezza, complicità e voglia di dichiararsi. Sul lavoro lucidità e concentrazione vi favoriscono, mentre la fortuna aiuta a migliorare entrate e risultati.
LEONE
Un inizio di settimana vivace vi riempie di grinta e voglia di agire. In amore fascino, passione e tenerezza vi rendono molto convincenti. Sul lavoro potete trovare soluzioni efficaci, mentre la fortuna sostiene una possibile crescita economica.
VERGINE
Qualche stanchezza iniziale può essere superata con lucidità e dialogo. In amore serve chiarezza, soprattutto se emergono risentimenti o tensioni sottili. Sul lavoro efficienza e precisione vi aiutano, mentre la fortuna invita a gestire le risorse con intelligenza.
BILANCIA
Meglio evitare discorsi delicati nei primi giorni, quando l’irritazione può prendere spazio. In amore il cielo favorisce emozioni intense e nuove possibilità. Sul lavoro controllate ogni dettaglio, mentre la fortuna chiede prudenza in contratti e investimenti.
SCORPIONE
La settimana porta più serenità e valorizza la vostra capacità di comunicare. In amore qualche tensione può chiarire la forza reale del legame. Sul lavoro concentrazione e competenza vi mettono in vantaggio, mentre la fortuna resta ambigua ma gestibile.
SAGITTARIO
Un po’ di nervosismo iniziale richiede calma e autocontrollo. In amore evitate reazioni impulsive, soprattutto se ci sono tensioni già aperte. Sul lavoro tutto può procedere bene, mentre la fortuna protegge le risorse se non fate scelte avventate.
CAPRICORNO
La settimana può partire con equivoci e nervosismo, ma migliora da metà periodo. In amore il sentimento resta forte, anche se il dialogo non è sempre fluido. Sul lavoro attenzione a errori e distrazioni, mentre la fortuna consiglia preventivi chiari e scelte caute.
ACQUARIO
La settimana parte bene e vi aiuta a guardare le cose con più distacco. In amore dopo qualche tensione arriva una svolta più chiara, soprattutto nel weekend. Sul lavoro possibili soddisfazioni, mentre la fortuna sostiene stabilità e nuove occasioni.
PESCI
Dialogo e lucidità vi aiutano, ma le emozioni possono diventare più pesanti da metà settimana. In amore serve prudenza e rispetto dei vostri confini. Sul lavoro la mente funziona bene, mentre la fortuna premia l’attenzione ai dettagli ma sconsiglia rischi.