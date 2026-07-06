Introduzione

È cominciata una nuova settimana, tutta da vivere. Sarà positiva e ricca di novità interessanti? Lavoro, soldi e amore ti sorprenderanno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 6 al 12 luglio.

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