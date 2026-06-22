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Oroscopo del giorno, le previsioni del 22 giugno

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Introduzione

Si parte con una nuova settimana e una nuova giornata da vivere: sarà degna di nota? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 22 giugno.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

La giornata porta energia e voglia di fare. In amore un nuovo interesse può accendere progetti e desiderio di maggiore complicità. Sul lavoro guidate gli altri con equilibrio, mentre la fortuna vi aiuta a chiudere una questione familiare rimasta in sospeso.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Desideri concreti possono trovare spazio nella giornata. In amore un’avventura può diventare qualcosa di più serio, mentre chi è in coppia offre sostegno e presenza. Sul lavoro risolvete una situazione complessa con competenza, mentre la fortuna premia equilibrio e buon senso.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
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GEMELLI

Nuovi incontri aprono prospettive interessanti. In amore qualche distanza si supera con ascolto e comunicazione più attenta. Sul lavoro siete apprezzati per competenza e leggerezza, mentre la fortuna può arrivare da un’occasione da valutare con calma.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

La giornata vi aiuta a organizzare meglio ogni cosa. In amore intesa, dialogo e attrazione rendono il clima più sereno e coinvolgente. Sul lavoro si aprono possibilità importanti, mentre la fortuna sostiene affari ben intuiti e scelte solide.

 

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4/12
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LEONE

Dopo qualche oscillazione, ritrovate slancio e presenza. In amore emergono emozioni sincere, ma anche il bisogno di non forzare troppo gli eventi. Sul lavoro un incarico inatteso può rivelarsi prezioso, mentre la fortuna consiglia prudenza nelle spese.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Un po’ di visibilità oggi può farvi bene. In amore meglio confrontarsi prima di fare programmi, così da evitare fraintendimenti. Sul lavoro accogliete con garbo una novità nell’ambiente professionale, mentre la fortuna vi rende utili a qualcuno vicino.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

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BILANCIA

Il buonumore alleggerisce eventuali piccole tensioni. In amore lasciarvi andare può portarvi verso emozioni più vive e meno controllate. Sul lavoro un progetto di gruppo vi stimola, mentre la fortuna invita a non rischiare troppo su occasioni solo in apparenza allettanti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

La giornata vi permette di guardare più lontano. In amore mettete da parte la timidezza e lasciate emergere la parte migliore di voi. Sul lavoro creatività e intuizione vi aiutano a esprimervi meglio, mentre la fortuna sostiene decisioni rapide ma equilibrate.

 

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8/12
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SAGITTARIO

Serve adattabilità per gestire una giornata un po’ complessa. In amore il dialogo torna chiaro, ma conviene non correre troppo con le emozioni. Sul lavoro è il momento di proporvi con più fermezza, mentre la fortuna richiede prudenza nelle scelte economiche.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Il periodo positivo continua e vi trova più attivi. In amore una nuova passione può sorprendervi, mentre nelle coppie torna una bella intensità. Sul lavoro vi dedicate con impegno a un progetto stimolante, mentre la fortuna aiuta a ricomporre questioni familiari.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

Novità e piccoli cambiamenti animano la giornata. In amore lasciate da parte troppe diffidenze e date spazio a ciò che sta nascendo. Sul lavoro un impegno privato può modificare i piani, mentre la fortuna vi rende capaci di riportare pace tra persone vicine.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

11/12

PESCI

Energia e sicurezza vi rendono più decisi. In amore la passione c’è, ma le emozioni chiedono più cura e ascolto. Sul lavoro ignorate pettegolezzi e distrazioni, mentre la fortuna vi porta contatti, inviti e momenti piacevoli.

 

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