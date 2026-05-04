Oroscopo settimanale, le previsioni dal 4 al 10 maggio segno per segno

Ordine e lucidità vi aiutano a gestire meglio le priorità. In amore è meglio affrontare subito eventuali distanze, anche minime, prima che diventino più pesanti. Sul lavoro sarete affidabili, rapidi e attenti, soprattutto dove servono metodo e precisione. La fortuna favorisce chi ragiona con calma e sa trasformare un dettaglio corretto in un vantaggio.

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