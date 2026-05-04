Oroscopo settimanale, le previsioni dal 4 al 10 maggio segno per segno

Introduzione
Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana tutta da vivere. Sarà speciale e ricca di svolte positive? Lavoro, soldi e amore ti stupiranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 4 al 10 maggio.
Quello che devi sapere
ARIETE
Settimana energica e vivace, ma da gestire senza eccessi. In amore torna una passionalità viva, capace di ravvivare le coppie e creare occasioni interessanti per chi è single. Sul lavoro emerge un atteggiamento concreto, utile per eliminare ciò che non funziona più. La fortuna premia i progetti costruiti con pazienza e le scelte che guardano oltre l’immediato.
TORO
I primi giorni favoriscono incontri, dialoghi e nuove prospettive. In amore le parole aiutano a ritrovare complicità, ma servirà aggiungere anche più calore e coinvolgimento. Sul lavoro arrivano conferme o segnali incoraggianti, con situazioni che procedono in modo lineare. La fortuna vi sostiene quando evitate scontri inutili e scegliete una strada più morbida.
GEMELLI
Fase dinamica, con buon umore e voglia di novità. In amore possono nascere sorprese, incontri o nuove consapevolezze capaci di accendere il cuore. Sul lavoro si uniscono creatività e desiderio di stabilità, aiutandovi a muovervi con sicurezza. La fortuna sostiene le iniziative concrete, anche se i risultati potrebbero arrivare con gradualità.
CANCRO
L’inizio può essere delicato, soprattutto in famiglia. Sul lavoro riuscirete a procedere bene grazie a concentrazione, lucidità e buona comunicazione. La fortuna si farà sentire soprattutto nel weekend, con occasioni piacevoli o notizie positive.
LEONE
Giornate intense, piene di emozioni ma con poca chiarezza. In amore conviene lasciare spazio alla passione, evitando puntualizzazioni inutili o parole dette d’impulso. Sul lavoro servirà precisione, soprattutto in tutto ciò che riguarda scadenze, accordi e dettagli pratici. La fortuna può esserci, ma va assecondata con prudenza e senza decisioni troppo affrettate.
VERGINE
Ordine e lucidità vi aiutano a gestire meglio le priorità. In amore è meglio affrontare subito eventuali distanze, anche minime, prima che diventino più pesanti. Sul lavoro sarete affidabili, rapidi e attenti, soprattutto dove servono metodo e precisione. La fortuna favorisce chi ragiona con calma e sa trasformare un dettaglio corretto in un vantaggio.
BILANCIA
La settimana parte con voglia di migliorare e ritrovare equilibrio. In amore le emozioni saranno profonde, ma a tratti altalenanti: serviranno equilibrio e ascolto. Sul lavoro saprete muovervi con diplomazia, anche se qualcuno potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza. La fortuna torna gradualmente a farsi sentire, aprendo una fase più promettente.
SCORPIONE
Serve più attenzione, soprattutto nelle parole e nei dettagli. In amore sarà importante spiegarsi bene e ascoltare davvero ciò che l’altra persona vuole comunicare. Sul lavoro ogni dettaglio andrà controllato con cura, senza affidarvi troppo all’improvvisazione. La fortuna resta presente, ma chiede prudenza, lucidità e il supporto di consigli affidabili.
Leggi l'oroscopo della settimana dello Scorpione
SAGITTARIO
Questa settimana invita a fare chiarezza su desideri e direzioni future. In amore l’intensità non manca, ma sarà importante evitare giudizi netti e reazioni troppo estreme. Sul lavoro il clima resta abbastanza fluido, con buone possibilità per attività creative o progetti più stabili. La fortuna prepara un cambio di passo, soprattutto se saprete guardare avanti con fiducia.
CAPRICORNO
Mente lucida e concentrazione vi aiutano a mettere ordine. In amore alcune tensioni pratiche possono pesare, ma un confronto chiaro aiuterà a evitare risentimenti. Sul lavoro arrivano risultati solidi grazie a metodo, precisione e senso concreto. La fortuna richiede prudenza, ma vi protegge quando restate fedeli al vostro giudizio.
ACQUARIO
Slancio e leggerezza rendono la settimana più movimentata. In amore ci sono sentimenti profondi e possibilità importanti, purché non vi perdiate in parole poco chiare. Sul lavoro sarà meglio procedere lentamente, verificando richieste, accordi e appuntamenti. La fortuna può sorprendervi, ma va custodita con scelte attente e ben ponderate.
PESCI
Nuove conoscenze, curiosità e stimoli diversi rendono il clima più aperto e vivace. In amore il dialogo aiuta, anche se alcune questioni familiari o domestiche potrebbero richiedere maggiore diplomazia. Sul lavoro si aprono buone occasioni, soprattutto per cambiamenti, colloqui, novità e attività creative. La fortuna passa attraverso intuizioni preziose, capaci di orientarvi verso scelte più lungimiranti.