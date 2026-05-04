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Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 4 maggio

Lifestyle

Introduzione

Si parte con una nuova giornata tutta da vivere: sarà davvero particolare? Lavoro, amore e finanze ti stupiranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 4 maggio.

 

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2026

Quello che devi sapere

ARIETE

La giornata vi trova energici e pronti a muovervi con decisione. In amore cresce il desiderio di vivere emozioni più intense, mentre sul lavoro riuscite a gestire bene anche situazioni diverse. La fortuna vi accompagna quando agite con coraggio.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Vi muovete con maggiore calma e apertura, lasciando spazio a nuove possibilità. In amore il vostro fascino è evidente e può portare conferme importanti; sul lavoro serve pazienza, ma la direzione è positiva. La fortuna sostiene il vostro equilibrio.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
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GEMELLI

Affrontate la giornata con leggerezza, ironia e prontezza mentale. In amore siete più intraprendenti, ma senza perdere naturalezza; sul lavoro sapete cogliere occasioni utili con rapidità. La fortuna premia la vostra capacità di adattarvi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Qualche piccolo sbalzo d’umore non vi impedisce di portare avanti la giornata con sensibilità e intuito. In amore le emozioni si fanno più profonde, mentre sul lavoro riuscite a esprimere bene le vostre capacità. La fortuna arriva attraverso contatti e intuizioni.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
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LEONE

La giornata vi dà energia e voglia di affermarvi, ma vi chiede anche di scegliere con attenzione. In amore domina la passione, con momenti intensi e coinvolgenti; sul lavoro si aprono possibilità interessanti. La fortuna richiede un po’ di prudenza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Siete più sereni, lucidi e disponibili al dialogo. In amore torna il desiderio di costruire qualcosa di stabile, mentre sul lavoro vi muovete con sicurezza e discrezione. La fortuna vi sostiene quando restate fedeli al vostro senso pratico.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
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BILANCIA

La giornata vi rende più socievoli e capaci di creare armonia intorno a voi. In amore trovate un buon equilibrio tra sentimento e razionalità; sul lavoro collaborazione e ascolto fanno la differenza. La fortuna favorisce le scelte ponderate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Serve pazienza, perché alcuni risultati potrebbero arrivare più lentamente del previsto. In amore è importante apprezzare anche la serenità, non solo l’intensità; sul lavoro conviene guardare lontano. La fortuna passa dal recupero di energia e benessere.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

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SAGITTARIO

Vi sentite determinati e pronti a mettervi alla prova con fiducia. In amore si mescolano passione e bisogno di chiarezza, mentre sul lavoro comunicazione e sicurezza vi aiutano molto. La fortuna accompagna le scelte ben organizzate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

La giornata vi invita ad accogliere i cambiamenti senza irrigidirvi. In amore possono arrivare novità piacevoli o una maggiore complicità; sul lavoro serve concentrazione, ma le idee sono valide. La fortuna sostiene i progetti valutati con calma.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

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ACQUARIO

Superate piccoli ostacoli con creatività e spirito pratico. In amore si aprono occasioni leggere ma stimolanti, mentre sul lavoro potete distinguervi grazie a idee originali. La fortuna premia chi sa osare con intelligenza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

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PESCI

Avete voglia di cambiamento e maggiore sicurezza nel farvi valere. In amore sentite il bisogno di comunicare meglio e vivere emozioni autentiche; sul lavoro affrontate le novità con coraggio. La fortuna sostiene le intuizioni più consapevoli.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

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