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Oroscopo del giorno, le previsioni del 28 aprile segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Si parte con una nuova giornata da affrontare al meglio: sarà speciale? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 28 aprile. 

 

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2026

Quello che devi sapere

ARIETE

Una giornata vivace e ben sostenuta, con energia in netto aumento. In amore emergono slanci sinceri e nuove curiosità, mentre il lavoro scorre con ritmo produttivo e brillante; la fortuna vi accompagna se agite con misura.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

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TORO

Il clima si presenta stabile e costruttivo, ideale per ritrovare equilibrio. I sentimenti si rafforzano attraverso il dialogo, sul lavoro dimostrate concretezza e continuità; la fortuna si esprime nelle scelte ponderate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

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GEMELLI

Ricca di stimoli, la giornata è perfetta per mettervi in gioco. In amore cresce il desiderio di leggerezza e contatto, mentre il lavoro beneficia di idee rapide e originali; la fortuna premia l’iniziativa.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Il ritmo appare delicato ma gestibile, con emozioni da calibrare. In amore serve comprensione reciproca, sul lavoro trovate un buon equilibrio se restate concentrati; la fortuna si mantiene discreta ma presente.

 

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4/12
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LEONE

Una fase luminosa e coinvolgente, con entusiasmo contagioso. I sentimenti si accendono di passione e spontaneità, mentre nel lavoro emergono sicurezza e determinazione; la fortuna vi sostiene con equilibrio.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Il contesto si mostra dinamico e stimolante, da affrontare con lucidità. In amore cercate stabilità e chiarezza, mentre il lavoro richiede precisione e adattamento; la fortuna si muove a vostro favore con prudenza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
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BILANCIA

Una giornata armoniosa e creativa, con buone vibrazioni intorno a voi. I rapporti affettivi si fanno più intensi e sinceri, mentre il lavoro si colora di nuove idee; la fortuna vi sorprende con soluzioni inaspettate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Il momento porta sfide interessanti, da affrontare con determinazione. In amore emergono profondità e desiderio, mentre il lavoro vi vede protagonisti di scelte incisive; la fortuna premia il coraggio.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
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SAGITTARIO

Un periodo sereno e scorrevole, con una piacevole sensazione di libertà. In amore vi lasciate andare con naturalezza, mentre il lavoro procede senza ostacoli rilevanti; la fortuna vi accompagna con continuità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Un ambiente riflessivo vi porta ad acquisire nuove consapevolezze. I sentimenti si rafforzano grazie alla sincerità, mentre il lavoro richiede impegno ma porta soddisfazioni; la fortuna vi invita a seguire l’istinto.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

Un clima dinamico e brillante, con forte spirito d’iniziativa. In amore cercate complicità e novità, mentre il lavoro si arricchisce di intuizioni efficaci; la fortuna si manifesta nelle idee più originali.

 

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11/12

PESCI

Il quadro si apre in modo ispirato e positivo, con grande sensibilità interiore. In amore vivete emozioni profonde e autentiche, mentre il lavoro beneficia di creatività e intuito; la fortuna vi sorride se restate concreti.

 

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