Oroscopo settimanale, le previsioni dal 27 aprile al 3 maggio

Giorni dinamici e piacevoli, ideali per muoversi, incontrare persone e vivere esperienze stimolanti. In amore si alternano emozioni intense e momenti più ambigui, ma mai noiosi. Sul lavoro siete determinati e produttivi, con una fortuna generale positiva nonostante qualche piccolo imprevisto.

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