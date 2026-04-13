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Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 13 al 19 aprile

Lifestyle

Introduzione

Si parte con un nuovo lunedì ed una nuova settimana al via. Sarà significativa e ricca di novità? Lavoro, soldi e amore ti supporteranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 13 al 19 aprile.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

Settimana dinamica e ricca di energia, con buone prospettive generali se saprete gestire l’impulsività. In amore passione e iniziative favoriscono nuovi slanci, mentre sul lavoro vi distinguete per rapidità ed efficacia. La fortuna accompagna le scelte, ma richiede attenzione e riflessione.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Ariete

1/12

TORO

Periodo introspettivo ma costruttivo, utile per ritrovare equilibrio e chiarezza interiore. In amore prevalgono dolcezza e desiderio di stabilità, anche se serve un pizzico di coraggio in più. Sul lavoro emergono buone idee e la fortuna si manifesta soprattutto nelle intuizioni.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Toro

2/12
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GEMELLI

Settimana in ripresa, con energia crescente e maggiore sicurezza personale. In amore torna la voglia di mettersi in gioco e lasciarsi alle spalle il passato, mentre sul lavoro si aprono opportunità interessanti. La fortuna cresce gradualmente, premiando la fiducia.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dei Gemelli

3/12

CANCRO

Giornate leggere e orientate al benessere, ideali per rallentare e ritrovare serenità. In amore siete generosi e favoriti negli incontri, mentre sul lavoro alternate momenti di impegno a pause necessarie. La fortuna vi protegge soprattutto nelle scelte più prudenti.

 

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4/12
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LEONE

Settimana vivace e piena di iniziativa, con tanta voglia di fare e di emergere. In amore domina la passione e il desiderio di ravvivare i rapporti, mentre sul lavoro si aprono possibilità di crescita. La fortuna è altalenante, ma sostiene i progetti a lungo termine.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Leone

5/12

VERGINE

Periodo di chiarimento e ripresa, con idee più limpide e maggiore serenità. In amore migliorano le occasioni e l’intesa, mentre sul lavoro si chiude una fase complicata per aprirne una più favorevole. La fortuna si rafforza soprattutto verso il fine settimana.

 

Leggi l'oroscopo della settimana della Vergine

6/12
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BILANCIA

Settimana che parte bene ma richiede equilibrio e pazienza per evitare tensioni. In amore possono emergere incomprensioni o impulsività, mentre sul lavoro è meglio consolidare ciò che c’è già. La fortuna resta stabile, senza grandi scossoni.

 

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7/12

SCORPIONE

Inizio un po’ sottotono, ma presto ritrovate lucidità e intuito. In amore vivete emozioni intense e variabili, mentre sul lavoro conviene concentrarsi sulle attività pratiche. La fortuna si lega alla capacità di ascoltare il vostro istinto.

 

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8/12
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SAGITTARIO

Settimana di svolta, con energia in crescita e rinnovato entusiasmo. In amore tornano passione e fiducia, mentre sul lavoro si aprono prospettive positive. La fortuna migliora nettamente e accompagna i cambiamenti.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Periodo da gestire con attenzione, soprattutto dopo un avvio più lineare. In amore è utile chiarire subito ciò che conta, mentre sul lavoro conviene agire con strategia. La fortuna è variabile, ma premia la prudenza.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

Settimana di progressiva ripresa, con nuove opportunità e maggiore leggerezza. In amore il dialogo aiuta a chiarire emozioni e rafforzare i legami, mentre sul lavoro si prospettano sviluppi interessanti. La fortuna cresce insieme alla vostra apertura al cambiamento.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Acquario

11/12

PESCI

Giornate ricche di idee, ma da selezionare con realismo per evitare dispersioni. In amore siete coinvolgenti e autentici, mentre sul lavoro potreste avere bisogno di ritmi più tranquilli. La fortuna è favorevole e porta soddisfazioni, anche inattese.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dei Pesci

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