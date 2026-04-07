Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 7 al 12 aprile

Introduzione
Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana da vivere al meglio. Sarà significativa e piena di svolte positive? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 7 al 12 aprile.
Quello che devi sapere
ARIETE
La settimana porta un clima di pausa utile per riflettere e recuperare energia prima di ripartire con più slancio. In amore cresce la passione ma è importante evitare scelte impulsive. Nel lavoro serve pazienza, mentre la fortuna migliora gradualmente.
TORO
Settimana positiva che valorizza sensibilità e capacità di comprendere chi vi circonda. In amore si rafforza la complicità e il desiderio di vivere momenti piacevoli. Nel lavoro emergono obiettivi concreti, con una fortuna favorevole alle intuizioni.
GEMELLI
Inizio un po’ impegnativo, ma con il passare dei giorni ritrovate energia e maggiore serenità. In amore tornano entusiasmo e voglia di chiarire ciò che non convince. Nel lavoro serve concentrazione, mentre la fortuna cresce lentamente.
CANCRO
Settimana utile per consolidare relazioni e creare un clima armonioso intorno a voi. In amore aumenta la complicità e il desiderio di condividere progetti. Nel lavoro la concentrazione è buona e la fortuna può regalarvi piacevoli sorprese.
LEONE
Energia in aumento e desiderio di vivere momenti gratificanti con le persone care. In amore cresce il fascino, ma è bene evitare atteggiamenti troppo rigidi. Nel lavoro la stabilità premia e la fortuna resta costante.
VERGINE
La settimana richiede calma e attenzione al benessere personale per recuperare le forze. In amore è utile riflettere sulle proprie esigenze con sincerità. Nel lavoro serve pazienza, ma la fortuna migliora con il passare dei giorni.
BILANCIA
Periodo abbastanza tranquillo che invita a mantenere equilibrio nei rapporti personali. In amore si cerca serenità e dialogo costruttivo. Nel lavoro dimostrate efficienza, mentre la fortuna premia le scelte ponderate.
SCORPIONE
Settimana intensa e ricca di stimoli che favoriscono nuove esperienze e incontri interessanti. In amore dominano passione ed emozioni profonde. Nel lavoro è il momento di pianificare con fiducia, sostenuti da una fortuna favorevole.
SAGITTARIO
I cambiamenti positivi si fanno strada gradualmente, portando più energia verso il fine settimana. In amore è meglio evitare polemiche e lasciare spazio al dialogo. Nel lavoro serve attenzione ai dettagli, con una fortuna in ripresa.
CAPRICORNO
Settimana dinamica che mette in evidenza capacità organizzative e spirito pratico. In amore cresce il desiderio di condividere momenti piacevoli. Nel lavoro dimostrate sicurezza e la fortuna favorisce le opportunità utili.
ACQUARIO
Periodo brillante che porta entusiasmo e voglia di rinnovamento. In amore aumentano passione e curiosità verso nuove emozioni. Nel lavoro cercate risultati concreti, mentre la fortuna può offrirvi sviluppi positivi.
PESCI
Settimana energica e stimolante, ideale per dare spazio a nuove idee. In amore sensibilità e romanticismo rafforzano i legami. Nel lavoro creatività e precisione portano soddisfazioni, con una fortuna particolarmente favorevole.