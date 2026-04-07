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Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 7 al 12 aprile

Lifestyle

Introduzione

Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana da vivere al meglio. Sarà significativa e piena di svolte positive? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 7 al 12 aprile. 

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

La settimana porta un clima di pausa utile per riflettere e recuperare energia prima di ripartire con più slancio. In amore cresce la passione ma è importante evitare scelte impulsive. Nel lavoro serve pazienza, mentre la fortuna migliora gradualmente.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Ariete

1/12

TORO

Settimana positiva che valorizza sensibilità e capacità di comprendere chi vi circonda. In amore si rafforza la complicità e il desiderio di vivere momenti piacevoli. Nel lavoro emergono obiettivi concreti, con una fortuna favorevole alle intuizioni.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Toro

2/12
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GEMELLI

Inizio un po’ impegnativo, ma con il passare dei giorni ritrovate energia e maggiore serenità. In amore tornano entusiasmo e voglia di chiarire ciò che non convince. Nel lavoro serve concentrazione, mentre la fortuna cresce lentamente.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dei Gemelli

3/12

CANCRO

Settimana utile per consolidare relazioni e creare un clima armonioso intorno a voi. In amore aumenta la complicità e il desiderio di condividere progetti. Nel lavoro la concentrazione è buona e la fortuna può regalarvi piacevoli sorprese.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Cancro

4/12
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LEONE

Energia in aumento e desiderio di vivere momenti gratificanti con le persone care. In amore cresce il fascino, ma è bene evitare atteggiamenti troppo rigidi. Nel lavoro la stabilità premia e la fortuna resta costante.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Leone

5/12

VERGINE

La settimana richiede calma e attenzione al benessere personale per recuperare le forze. In amore è utile riflettere sulle proprie esigenze con sincerità. Nel lavoro serve pazienza, ma la fortuna migliora con il passare dei giorni.

 

Leggi l'oroscopo della settimana della Vergine

6/12
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BILANCIA

Periodo abbastanza tranquillo che invita a mantenere equilibrio nei rapporti personali. In amore si cerca serenità e dialogo costruttivo. Nel lavoro dimostrate efficienza, mentre la fortuna premia le scelte ponderate.

 

Leggi l'oroscopo della settimana della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Settimana intensa e ricca di stimoli che favoriscono nuove esperienze e incontri interessanti. In amore dominano passione ed emozioni profonde. Nel lavoro è il momento di pianificare con fiducia, sostenuti da una fortuna favorevole.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dello Scorpione

8/12
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SAGITTARIO

I cambiamenti positivi si fanno strada gradualmente, portando più energia verso il fine settimana. In amore è meglio evitare polemiche e lasciare spazio al dialogo. Nel lavoro serve attenzione ai dettagli, con una fortuna in ripresa.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Settimana dinamica che mette in evidenza capacità organizzative e spirito pratico. In amore cresce il desiderio di condividere momenti piacevoli. Nel lavoro dimostrate sicurezza e la fortuna favorisce le opportunità utili.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

Periodo brillante che porta entusiasmo e voglia di rinnovamento. In amore aumentano passione e curiosità verso nuove emozioni. Nel lavoro cercate risultati concreti, mentre la fortuna può offrirvi sviluppi positivi.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Acquario

11/12

PESCI

Settimana energica e stimolante, ideale per dare spazio a nuove idee. In amore sensibilità e romanticismo rafforzano i legami. Nel lavoro creatività e precisione portano soddisfazioni, con una fortuna particolarmente favorevole.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dei Pesci

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