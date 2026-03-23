Oroscopo del giorno, le previsioni del 23 marzo segno per segno

La giornata si apre con energia e positività, favorendo relazioni, iniziative e un generale senso di benessere. In amore vivete emozioni intense ma da gestire con equilibrio; nel lavoro è meglio mantenere prudenza e non esporsi troppo. La fortuna vi accompagna soprattutto sul piano personale e affettivo.

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