Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 19 febbraio

Giornata luminosa e ispirata, con grande impegno nei rapporti personali e sociali. In amore siete avvolgenti e profondi, capaci di creare un’intesa intensa; nel lavoro emergono opportunità interessanti da cogliere con fiducia. La fortuna vi sorride se saprete usare con saggezza le vostre risorse e intuizioni.

