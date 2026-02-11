Oroscopo del giorno, le previsioni dell'11 febbraio segno per segno

Introduzione
Al via ecco una nuova giornata da vivere al top: sarà ricca di sorprese? Lavoro, amore e finanze proporranno svolte inattese? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo dell'11 febbraio.
Quello che devi sapere
ARIETE
Giornata energica e dinamica, con grande vitalità e voglia di fare sia in casa sia fuori. In amore sapete essere sorprendentemente dolci e presenti. Nel lavoro emergono determinazione e affidabilità, mentre la fortuna accompagna iniziative di rinnovamento.
TORO
Clima positivo e stimolante, che vi spinge a evolvere e a cogliere nuove opportunità. In amore passione e desiderio rafforzano il legame di coppia. Sul lavoro il dialogo con i colleghi è costruttivo, con una fortuna che chiede solo moderazione.
GEMELLI
Giornata di riflessione e prudenza, utile per rivedere obiettivi e relazioni. In amore cresce il bisogno di chiarezza e stabilità emotiva. Nel lavoro siete un punto di equilibrio per gli altri, mentre la fortuna vi guida con intuito.
CANCRO
Interessi culturali e ideali arricchiscono la giornata, ma attenzione a non irrigidirvi nei confronti altrui. In amore è meglio rispettare i tempi senza forzare situazioni. Il lavoro presenta prove superabili con soddisfazione, con una fortuna da gestire con misura.
LEONE
Giornata brillante, alleggerita da umorismo e voglia di vivere. In amore passione e desiderio vi rendono magnetici e audaci. Nel lavoro creatività e organizzazione sono al massimo, mentre la fortuna invita a essere più attenti nelle scelte.
VERGINE
Fase di trasformazione intensa, che vi spinge a uscire allo scoperto e a primeggiare. In amore serve maggiore cura e attenzione verso il partner. Il lavoro è in forte ascesa grazie a idee ambiziose, con una fortuna che consiglia prudenza.
BILANCIA
La giornata alterna stabilità familiare e qualche incertezza sociale. In amore nuove conoscenze possono trasformarsi in qualcosa di più profondo, se superate l’esitazione. Sul lavoro si aprono collaborazioni stimolanti, con una fortuna lungimirante.
SCORPIONE
Clima favorevole che vi aiuta ad adattarvi ai cambiamenti e a ristabilire equilibri. In amore vi godete libertà, flirt e leggerezza senza rinunciare al fascino. Nel lavoro risolvete nodi complessi, mentre la fortuna sostiene viaggi e scelte importanti.
SAGITTARIO
Energia buona e desiderio di affermarvi, ma attenzione ai toni troppo accesi con chi vi è vicino. In amore cresce la voglia di avventura e progettualità condivisa. Il lavoro richiede impegno costante, con una fortuna da gestire con cautela.
CAPRICORNO
Giornata attiva e brillante, con grande capacità di farvi valere. In amore fascino e passionalità vi portano a vivere occasioni speciali. Sul lavoro puntate dritti all’obiettivo, mentre la fortuna chiede valutazioni ponderate.
ACQUARIO
Clima vivace e socievole, con leggerezza e senso dell’umorismo protagonisti. In amore slanci passionali e romanticismo convivono bene. Il lavoro è sostenuto da entusiasmo condiviso, mentre la fortuna vi invita a concedervi più riposo.
PESCI
Giornata rigenerante, che migliora energia e benessere generale. In amore sentimenti e passione tornano al centro con intensità. Il lavoro richiede strategia e pazienza, mentre la fortuna vi aiuta a risolvere questioni pratiche lasciate in sospeso.