Introduzione
Con un nuovo lunedì in calendario è ufficialmente scattata una nuova settimana da vivere al meglio. Sarà significativa e ricca di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti premieranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 2 all'8 febbraio.
Quello che devi sapere
ARIETE
Giornate energiche e positive vi spingono ad agire con entusiasmo. In amore passione e coinvolgimento rendono tutto più intenso. Anche nel lavoro siete attivi e la fortuna sostiene iniziative e rapporti.
TORO
Il periodo parte con qualche incertezza ma migliora gradualmente. In amore serve pazienza e un dialogo più morbido.Nel lavoro conviene puntare sull’essenziale, con una fortuna altalenante.
GEMELLI
Settimana brillante, vissuta con curiosità e voglia di movimento. In amore emergono emozioni intense e nuovi slanci. Il lavoro procede bene e la fortuna premia le intuizioni.
CANCRO
Gli impegni occupano gran parte delle giornate e chiedono attenzione. In amore il clima è tranquillo, ma si anima nel fine settimana. Il lavoro resta stabile mentre la fortuna riprende lentamente vigore.
LEONE
Il periodo richiede pazienza e una gestione più calma delle energie. In amore possono nascere tensioni se manca il dialogo.Nel lavoro tenete duro, con una fortuna discreta ma presente.
VERGINE
Settimana concreta e riflessiva, utile per fare ordine. In amore prevale la razionalità rispetto all’impulso. Il lavoro offre buone soddisfazioni e la fortuna segue la lucidità.
BILANCIA
Giornate leggere e sociali favoriscono nuovi stimoli. In amore tornano passione e occasioni interessanti. Il lavoro scorre senza intoppi e la fortuna è dalla vostra parte.
SCORPIONE
L’inizio è faticoso, ma il clima migliora col passare dei giorni. In amore è meglio evitare polemiche inutili. Il lavoro richiede pazienza e la fortuna va attesa con calma.
SAGITTARIO
Settimana vivace, animata da entusiasmo e ottimismo. In amore cresce la complicità e il desiderio di condivisione. Il lavoro è ispirato e la fortuna accompagna le scelte.
CAPRICORNO
Qualche tensione interiore chiede autocontrollo. In amore siete meno concentrati sui sentimenti. Nel lavoro serve prudenza, con una fortuna ancora cauta.
ACQUARIO
Periodo dinamico e stimolante, ricco di contatti. In amore è importante fare chiarezza. Il lavoro risulta brillante e la fortuna passa dalle relazioni.
PESCI
Settimana intensa, che invita al confronto. In amore servono scelte più consapevoli. Il lavoro segue l’intuito e la fortuna cresce con la serenità.