Oroscopo settimanale, le previsioni dal 2 all'8 febbraio segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Con un nuovo lunedì in calendario è ufficialmente scattata una nuova settimana da vivere al meglio. Sarà significativa e ricca di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti premieranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 2 all'8 febbraio.

Quello che devi sapere

ARIETE

Giornate energiche e positive vi spingono ad agire con entusiasmo. In amore passione e coinvolgimento rendono tutto più intenso. Anche nel lavoro siete attivi e la fortuna sostiene iniziative e rapporti.

 

ARIETE

TORO

Il periodo parte con qualche incertezza ma migliora gradualmente. In amore serve pazienza e un dialogo più morbido.Nel lavoro conviene puntare sull’essenziale, con una fortuna altalenante.

 

TORO

GEMELLI

Settimana brillante, vissuta con curiosità e voglia di movimento. In amore emergono emozioni intense e nuovi slanci. Il lavoro procede bene e la fortuna premia le intuizioni.

GEMELLI

CANCRO

Gli impegni occupano gran parte delle giornate e chiedono attenzione. In amore il clima è tranquillo, ma si anima nel fine settimana. Il lavoro resta stabile mentre la fortuna riprende lentamente vigore.

 

CANCRO

LEONE

Il periodo richiede pazienza e una gestione più calma delle energie. In amore possono nascere tensioni se manca il dialogo.Nel lavoro tenete duro, con una fortuna discreta ma presente.

 

LEONE

VERGINE

Settimana concreta e riflessiva, utile per fare ordine. In amore prevale la razionalità rispetto all’impulso. Il lavoro offre buone soddisfazioni e la fortuna segue la lucidità.

 

VERGINE

BILANCIA

Giornate leggere e sociali favoriscono nuovi stimoli. In amore tornano passione e occasioni interessanti. Il lavoro scorre senza intoppi e la fortuna è dalla vostra parte. 

 

BILANCIA

 

SCORPIONE

L’inizio è faticoso, ma il clima migliora col passare dei giorni. In amore è meglio evitare polemiche inutili. Il lavoro richiede pazienza e la fortuna va attesa con calma.

 

SCORPIONE

SAGITTARIO

Settimana vivace, animata da entusiasmo e ottimismo. In amore cresce la complicità e il desiderio di condivisione. Il lavoro è ispirato e la fortuna accompagna le scelte.

 

SAGITTARIO

CAPRICORNO

Qualche tensione interiore chiede autocontrollo. In amore siete meno concentrati sui sentimenti. Nel lavoro serve prudenza, con una fortuna ancora cauta.

 

CAPRICORNO

ACQUARIO

Periodo dinamico e stimolante, ricco di contatti. In amore è importante fare chiarezza. Il lavoro risulta brillante e la fortuna passa dalle relazioni.

 

ACQUARIO

PESCI

Settimana intensa, che invita al confronto. In amore servono scelte più consapevoli. Il lavoro segue l’intuito e la fortuna cresce con la serenità.

 

PESCI

