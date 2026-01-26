Oroscopo settimanale, le previsioni dal 26 gennaio al 1 febbraio

Settimana grintosa, energica e piena di chiarezza. I pensieri incerti svaniranno presto lasciando spazio a sicurezza e decisione. In amore riscoprite passione e complicità, al lavoro siete rapidi e determinati. Un colpo di fortuna vi aiuterà a superare un piccolo ostacolo con leggerezza.

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Ariete