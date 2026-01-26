Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 26 gennaio

La giornata mette al centro la famiglia e i rapporti più stretti, chiedendo attenzione, pazienza e capacità di mediazione. In amore è necessario affrontare una questione pratica con spirito collaborativo, evitando reazioni impulsive. Il lavoro richiede maggiore concentrazione e momenti di pausa rigenerante. La fortuna invita a moderare gli slanci e a fare scelte ponderate.

