Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 9 dicembre

Il clima è positivo e vi ritrovate più sensibili e disponibili verso chi vi circonda. In amore la dolcezza diventa la vostra forza, creando armonia e profondità emotiva. Nel lavoro gestite nuove responsabilità con equilibrio, mentre la fortuna vi aiuta a comprendere e sostenere chi ha bisogno di voi.

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro