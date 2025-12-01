Oroscopo settimanale, le previsioni dall'1 al 7 dicembre

Introduzione
È tutto pronto per affrontare una nuova settimana. Sarà significativa e piena di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dall'1 al 7 dicembre.
Quello che devi sapere
ARIETE
Settimana energica e piena d’iniziativa, ideale per rimettere ordine nelle relazioni e nelle questioni pratiche. Il cuore ritrova slancio e incontri promettenti, mentre nel lavoro vi guida una strategia lucida. Un tocco di fortuna premia chi agisce con calma.
TORO
Le giornate richiedono riflessione perché l’emotività può confondere la lucidità. Nei sentimenti contano dialogo diretto e zero pettegolezzi. Nel lavoro serve pazienza, mentre la fortuna risponde solo a scelte ponderate.
GEMELLI
Energia bassa e voglia di quiete rendono la settimana più lenta del solito. In amore evitate decisioni impulsive e discussioni che vi stancano. Nel lavoro l’organizzazione vi salva, mentre la fortuna è altalenante.
CANCRO
Settimana brillante e veloce grazie a mente lucida e creativa. L’amore scorre armonioso e favorisce nuovi progetti condivisi. Il lavoro porta risultati importanti e la fortuna vi sostiene con intuizioni felici.
LEONE
Tanta grinta ma anche un po' di confusione mentale che richiede prudenza. In amore cresce la passione, anche se il dialogo può inciampare. Nel lavoro servono attenzione e precisione, mentre la fortuna premia chi resta vigile.
VERGINE
Un po’ di stanchezza e nervosismo, ma la vostra organizzazione salva la settimana. L’amore invita a comprendere meglio emozioni e bisogni. Nel lavoro brillate per affidabilità, mentre la fortuna arriva a ondate irregolari.
BILANCIA
Giornate attive, chiare e ricche di volontà, utili per raggiungere obiettivi personali. In amore c’è armonia e nuove complicità. Nel lavoro siete rapidi e decisi, anche se la fortuna resta più discreta.
SCORPIONE
Settimana scorrevole e comunicazione perfetta che facilita ogni rapporto. In amore nasce complicità mentale e possibili incontri interessanti. Il lavoro vola alto e la fortuna offre occasioni da cogliere con prontezza.
SAGITTARIO
Energia ed entusiasmo vi spingono a scelte coraggiose e cambiamenti desiderati. L’amore brilla di passione e autenticità. Nel lavoro siete instancabili e la fortuna sostiene chi osa.
CAPRICORNO
Qualche incertezza iniziale apre riflessioni utili a ridefinire direzioni e desideri. In amore siete più dolci e aperti a nuove conoscenze. Nel lavoro la comunicazione convince, mentre la fortuna agisce nella pianificazione.
ACQUARIO
Settimana energica ma un po' confusa, con rischio di distrazioni da gestire. In amore emozioni intense e romantiche anche se il dialogo richiede cura. Nel lavoro servono prudenza e controllo, mentre la fortuna aiuta chi resta concentrato.
PESCI
Stanchezza e lentezza vi chiedono di ridurre gli impegni e ascoltare i vostri ritmi. Nei sentimenti i pensieri pesano, ma il dialogo scioglie i dubbi. Nel lavoro la mente è lucida e la fortuna illumina idee brillanti.
