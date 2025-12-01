Oroscopo settimanale, le previsioni dall'1 al 7 dicembre

Offerte Black Friday
Introduzione

È tutto pronto per affrontare una nuova settimana. Sarà significativa e piena di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dall'1 al 7 dicembre.

Quello che devi sapere

ARIETE

Settimana energica e piena d’iniziativa, ideale per rimettere ordine nelle relazioni e nelle questioni pratiche. Il cuore ritrova slancio e incontri promettenti, mentre nel lavoro vi guida una strategia lucida. Un tocco di fortuna premia chi agisce con calma.

1/12

TORO

Le giornate richiedono riflessione perché l’emotività può confondere la lucidità. Nei sentimenti contano dialogo diretto e zero pettegolezzi. Nel lavoro serve pazienza, mentre la fortuna risponde solo a scelte ponderate.

2/12
GEMELLI

Energia bassa e voglia di quiete rendono la settimana più lenta del solito. In amore evitate decisioni impulsive e discussioni che vi stancano. Nel lavoro l’organizzazione vi salva, mentre la fortuna è altalenante.

3/12

CANCRO

Settimana brillante e veloce grazie a mente lucida e creativa. L’amore scorre armonioso e favorisce nuovi progetti condivisi. Il lavoro porta risultati importanti e la fortuna vi sostiene con intuizioni felici.

4/12
LEONE

Tanta grinta ma anche un po' di confusione mentale che richiede prudenza. In amore cresce la passione, anche se il dialogo può inciampare. Nel lavoro servono attenzione e precisione, mentre la fortuna premia chi resta vigile.

5/12

VERGINE

Un po’ di stanchezza e nervosismo, ma la vostra organizzazione salva la settimana. L’amore invita a comprendere meglio emozioni e bisogni. Nel lavoro brillate per affidabilità, mentre la fortuna arriva a ondate irregolari.

6/12
BILANCIA

Giornate attive, chiare e ricche di volontà, utili per raggiungere obiettivi personali. In amore c’è armonia e nuove complicità. Nel lavoro siete rapidi e decisi, anche se la fortuna resta più discreta.

7/12

SCORPIONE

Settimana scorrevole e comunicazione perfetta che facilita ogni rapporto. In amore nasce complicità mentale e possibili incontri interessanti. Il lavoro vola alto e la fortuna offre occasioni da cogliere con prontezza.

8/12
SAGITTARIO

Energia ed entusiasmo vi spingono a scelte coraggiose e cambiamenti desiderati. L’amore brilla di passione e autenticità. Nel lavoro siete instancabili e la fortuna sostiene chi osa.

9/12

CAPRICORNO

Qualche incertezza iniziale apre riflessioni utili a ridefinire direzioni e desideri. In amore siete più dolci e aperti a nuove conoscenze. Nel lavoro la comunicazione convince, mentre la fortuna agisce nella pianificazione.

10/12
ACQUARIO

Settimana energica ma un po' confusa, con rischio di distrazioni da gestire. In amore emozioni intense e romantiche anche se il dialogo richiede cura. Nel lavoro servono prudenza e controllo, mentre la fortuna aiuta chi resta concentrato.

11/12

PESCI

 Stanchezza e lentezza vi chiedono di ridurre gli impegni e ascoltare i vostri ritmi. Nei sentimenti i pensieri pesano, ma il dialogo scioglie i dubbi. Nel lavoro la mente è lucida e la fortuna illumina idee brillanti.

Leggi l'oroscopo della settimana dei Pesci

 

12/12
