Oroscopo settimanale, le previsioni dal 17 al 23 novembre

Introduzione
È tutto pronto per affrontare una nuova settimana. Sarà significativa e piena di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 17 al 23 novembre.
ARIETE
Settimana energica ma da gestire con calma per evitare scelte impulsive. In amore domina la passione, anche se sarà utile moderare i toni. Nel lavoro torna l’ordine e la concentrazione, con buone possibilità di chiudere ciò che è rimasto in sospeso. La fortuna è variabile ma intelligente se seguita con riflessione.
TORO
Giornate un po’ pesanti, ma la pazienza vi aiuterà a superare i piccoli imprevisti. In amore conviene evitare tensioni e non ostinarsi su ciò che non funziona. Nel lavoro la stanchezza si farà sentire, invitandovi a rallentare. La fortuna vi sostiene solo se agite con prudenza.
GEMELLI
Poca energia e pensieri confusi rendono necessario ridurre i ritmi. In amore le emozioni sono altalenanti e non è il momento migliore per scegliere con certezza. Nel lavoro tutto procede, ma vanno evitati impegni eccessivi. La fortuna resta stabile senza grandi sorprese.
CANCRO
Settimana dolce e intuitiva, ricca di emozioni e rapporti scorrevoli. L’amore beneficia del vostro tatto e della voglia di comprensione. Nel lavoro sarete creativi e comunicativi, con ottimi risultati. La fortuna accompagna ogni passo in modo fluido.
LEONE
Energia alta ma accompagnata da qualche dubbio che può creare confusione. In amore le emozioni cambiano rapidamente e richiedono pazienza. Nel lavoro serve più diplomazia per evitare tensioni. La fortuna suggerisce moderazione e attenzione ai dettagli.
VERGINE
Giornate oscillanti tra serenità e irritazioni causate da persone poco concilianti. In amore meglio evitare eccessi e mantenere equilibrio. Nel lavoro tutto fila liscio grazie alla vostra precisione. La fortuna offre occasioni a chi sa coglierle con calma.
BILANCIA
Settimana serena e dinamica, con momenti piacevoli soprattutto a metà percorso. In amore sarete passionali e affascinanti. Nel lavoro riuscirete a gestire tutto con eleganza. La fortuna richiede attenzione per evitare piccoli contrattempi.
SCORPIONE
Settimana scorrevole e ricca di scoperte, con nuove passioni o amicizie che aprono strade inattese. In amore arrivano incontri speciali o maggiore consapevolezza emotiva. Nel lavoro sarete pronti e reattivi. La fortuna è generosa e sorprendente.
SAGITTARIO
Tanta vitalità e iniziativa, ma da dosare per non correre troppo. In amore sarete più audaci del solito, con risultati dipendenti dalle vostre scelte. Nel lavoro la routine prosegue, ma serve cautela nei cambiamenti. La fortuna resta equilibrata con qualche possibile imprevisto.
CAPRICORNO
Settimana introspettiva e rigenerante, ideale per ascoltare i vostri bisogni interiori. In amore arrivano dolcezza e piccoli slanci speciali. Nel lavoro la concentrazione è eccellente e favorisce nuove iniziative. La fortuna sostiene i passi meditati.
ACQUARIO
Un po’ di confusione vi accompagna, rendendo difficile prendere decisioni chiare. In amore c’è molta attrazione ma attenzione all’idealizzazione. Nel lavoro meglio rimandare scelte importanti. La fortuna invita a muoversi con prudenza.
PESCI
Settimana di fantasia attiva e mente brillante, mentre il corpo chiede tempi più lenti. In amore trionfano romanticismo e nuove emozioni. Nel lavoro le idee sono vincenti e ben strutturate. La fortuna scorre gentile e rende più leggere molte situazioni.