Treccani, i neologismi entrati nel 2025: da occhi spaccanti a pro-Pal

"I neologismi selezionati per il libro dell'anno Treccani”- spiegano i linguisti dell'Osservatorio della Lingua Italiana - "fotografano episodi del 2025 e non sempre conquisteranno anche le future edizioni dei dizionari. Il nostro lavoro si limita a segnalare quelle parole che, nel corso del 2025, hanno avuto maggiore rilevanza nell'uso comune o nella stampa e solo il tempo dirà se resteranno per sempre". Il libro dell'anno Treccani 2025 ripercorre 365 giorni contraddistinti da tensioni belliche, economiche e sociali ma anche da sorprendenti eventi di storia, cronaca e cultura. "Abbiamo cercato di raccontare con completezza e profondità di analisi un anno complesso” - osserva il direttore Marcello Sorgi - “grazie alla solida base professionale della Enciclopedia Treccani e a una rete di qualificate collaborazioni esterne che garantiscono uno sguardo ampio e rigoroso su un presente segnato dal dominio di Donald Trump, con l'altalena dei dazi e i negoziati che hanno portato alla tregua in Medio Oriente, mentre in Ucraina continua il braccio di ferro con Vladimir Putin. Su questo sfondo si muovono un'Europa alle prese con l'ascesa del cancelliere tedesco Friedrich Merz, la crisi francese e la svolta del Regno Unito di Keir Starmer, e un'Italia che fa valere il proprio peso in vicende delicate come quella della giornalista Cecilia Sala, trovando nuovi protagonisti nella Chiesa di Papa Leone XIV e nello sport, con Jannik Sinner e Jasmine Paolini".

Vladimir Putin e Donald Trump