Panettoni artigianali, le novità 2025: dal gusto pomodoro al rosmarino

Nato dalla collaborazione tra Giulio Cocchi e Albertengo, il panettone al Vermouth Storico, primo e originale panettone al Vermouth di Torino, unisce competenze e tradizioni per un risultato originale. Il Vermouth Storico Cocchi è protagonista sia nell’impasto sia nella canditura delle scorze di limone e arancia. A completare l’armonia dei sapori, un tocco di zenzero e gocce di cioccolato. La lavorazione prevede lievito madre, 48 ore di lievitazione naturale e ingredienti di prima scelta. Il consiglio di degustazione è con un calice di Storico Vermouth di Torino Cocchi ben freddo e una scorzetta di limone.

