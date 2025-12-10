Natale 2025, i migliori panettoni da comprare al supermercato secondo Gambero Rosso
Un team di esperti ha selezionato, assaggiandoli, i migliori panettoni natalizi che si possono acquistare sugli scaffali dei supermercati. Ecco quale è stato l'esito e la classifica che ne è emersa
- Gianluca Forino (ex campione del mondo di pasticceria), Arcangelo Patrizi (pasticceria Patrizi, Fiumicino), Manuel Conti (pasticceria Le Levain, Roma), Indra Galbo ed Eugenio Marini (redazione del Gambero Rosso). Questo il panel di esperti che ha stilato, per conto di Gambero Rosso, la classifica dei migliori panettoni da supermercato. L'ottavo posto è occupato dal panettone classico di Maina
- La classifica, segnala Gambero Rosso, è il "risultato di un blind test approfondito sulla campionatura della grande distribuzione organizzata italiana". Gli esperti coinvolti hanno "individuato le produzioni di panettone classico più convincenti, quei campioni ricchi di uvetta e canditi che si sono distinti per delle note aromatiche più fresche o pulite e per una migliore gestione di grassi e zuccheri". Al settimo posto c'è il panettone classico della Bauli.
- Viene definito "un dolce natalizio piccolino di stile milanese e dalla crosta color nocciola, che al taglio rivela un’ottima tessitura (filante e solubile quanto basta), insieme a un’impronta piacevolmente burrosa e biscottata". E' il panettone di Balocco che si aggiudica il sesto posto.
- L'azienda romana, conosciuta anche per la produzione di biscotti, propone un prodotto che si avvicina a quello della "scuola piemontese", un panettone "ben cotto e coronato da una glassa amaretto ricca di mandorle grezze, traccia aromatica distintiva in grado di attenuare il carattere fruttato e i cenni lattici". Il panettone glassato di Gentilini ottiene il quinto posto.
- Al quarto posto c'è la proposta del Bistrot Giovanni Cova & C. di Brera. Lo stile è quello "piemontese", senza glassatura, "con una mollica dall’alveolatura contenuta che imprigiona numerosi canditi di arancia, limone e cedro, meno succosi dell’uvetta di grosse dimensioni".
- Eccoci al podio, con il terzo posto di Bistefani che, secondo Gambero Rosso, propone un panettone milanese "senza glassa, che presenta una maglia dai sentori agrumati e ricordi di lievito, scavata generosamente da arancia candita di discreto corpo e aroma". Nota di rilievo per "la gestione equilibrata di grassi e zuccheri percepiti alla bocca".
- Sul secondo gradino del podio c'è ancora Maina con il suo "Gran Nocciolato". L'azienda, secondo gli esperti, propone un prodotto natalizio composto "da una glassa nocciola uniforme e croccante, la cui dolcezza risulta bilanciata con la pasta interna, più mite nell’apporto zuccherino". All'assaggio viene definito "piuttosto soddisfacente, sopra la media in termini di masticazione e solubilità".
- Il miglior panettone da supermercato, quindi, risulta essere quello delle Tre Marie. "Non glassato, si sviluppa come un panettone voluminoso, soffice e con mollica luminosa dalla trama alveolata fitta". Il tocco in più sono le "scorze d’arancia candita".