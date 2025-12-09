10 panettoni artigianali da regalare a Natale 2025. FOTO
Il periodo natalizio porta con sé la ricerca dei panettoni migliori, con un’attenzione crescente alle produzioni artigianali. Su Amazon sono disponibili diverse proposte realizzate da pasticcerie e laboratori specializzati, tra versioni classiche e varianti più innovative
- Il panettone classico firmato Cannavacciuolo, in formato da 1 kg, è realizzato con una lievitazione di 36 ore e un impasto arricchito da pasta di mandarino, limone e arancia candita. È disponibile su Amazon al prezzo di 51,00 euro.
- Questo panettone artigianale, in formato 1 kg, unisce un impasto morbido a una glassatura al cioccolato di pistacchio, completata da pistacchi interi. Insieme al dolce viene fornito un barattolo da 200 g di crema al pistacchio da aggiungere al taglio. È disponibile su Amazon al prezzo di 37,90 euro.
- Panettone a lenta lievitazione da 750 g, preparato con crema e pezzi di marrons glacés. È pensato per chi preferisce un dolce senza canditi e senza uvetta e viene confezionato con incarto manuale. È disponibile su Amazon al prezzo di 30,99 euro.
- Una proposta semplice per chi preferisce le varianti al pistacchio, è questo panettone a lievitazione naturale da 940 g, senza uvetta né canditi. È accompagnato da un vasetto da 190 g di crema al pistacchio ed è disponibile su Amazon al prezzo di 39,99 euro.
- Panettone da 1 kg senza uvetta e canditi, arricchito con gocce di cioccolato fondente e ricoperto da una glassa con nocciole e mandorle. È disponibile su Amazon al prezzo di 33,00 euro.
- Panettone artigianale da 1 kg preparato secondo una ricetta tradizionale napoletana, con cioccolato fondente. È disponibile su Amazon al prezzo di 39,00 euro.
- Panettone da 600 g preparato con lievitazione lenta di 36 ore e lievito madre, pensato per chi segue una dieta senza glutine. La confezione include un vasetto da 200 g di crema spalmabile al pistacchio. È disponibile su Amazon al prezzo di 43,90 euro.
- Panettone da 1 kg realizzato con lievitazione naturale di 48 ore, preparato con uvetta sultanina e scorze d’arancia candite. Riprende la tradizione del panettone milanese ed è accompagnato da un libretto dedicato alla storia del marchio. È disponibile su Amazon al prezzo di 42,00 euro.
- Panettone da 1 kg preparato con lievito madre e ingredienti tradizionali come canditi e uvetta. È disponibile su Amazon al prezzo di 33,96 euro.
- Panettone da 1 kg a lunga lievitazione naturale, farcito con frutti rossi e gocce di cioccolato bianco. La copertura in cioccolato bianco completa una proposta pensata per chi preferisce varianti più dolci rispetto al classico. È disponibile su Amazon al prezzo di 33,99 euro.