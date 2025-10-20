Un nuovo lunedì in calendario significa l'inizio di una nuova settimana. Sarà degna di nota e ricca di novità interessanti? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

Arrivato un nuovo lunedì, si parte per affrontare una nuova settimana. Sarà da ricordare e cerchiare sul calendario? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 20 al 26 ottobre. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE La settimana parte con qualche incertezza emotiva, ma presto troverete la forza per trasformare la confusione in consapevolezza. L’amore sarà intenso e altalenante, richiedendo equilibrio e ascolto. Nel lavoro saprete gestire tutto con determinazione e spirito pratico. La fortuna vi sorriderà nel weekend, portando leggerezza e incontri piacevoli.

TORO Nei primi giorni potreste sentirvi stanchi o un po’ svogliati, ma la settimana vi insegna a rallentare e ricaricarvi. In amore serve dolcezza e meno testardaggine, così tutto filerà meglio. Nel lavoro è il momento di consolidare ciò che avete già costruito. La fortuna si manifesterà in piccole soddisfazioni quotidiane che vi restituiranno serenità.

GEMELLI Settimana vivace e stimolante, ricca di novità e incontri interessanti. In amore, curiosità e gioco saranno le chiavi per mantenere viva la passione. Nel lavoro la creatività vi aiuta a emergere, purché manteniate concentrazione e costanza. La fortuna vi accompagna se restate positivi e flessibili di fronte agli imprevisti.

CANCRO Le stelle vi rendono più sensibili e riflessivi, ma anche desiderosi di ritrovare equilibrio interiore. In amore vivrete emozioni intense e altalenanti, ma alla fine prevarrà la tenerezza. Sul lavoro l’intuito sarà la vostra arma segreta per risolvere situazioni complesse. La fortuna arriverà sotto forma di affetto e riconoscimenti sinceri.

LEONE La settimana chiede moderazione e pazienza: le emozioni sono forti, ma serve calma per gestirle al meglio. In amore potreste chiarire ciò che conta davvero, con risultati liberatori. Nel lavoro mantenete diplomazia e concentrazione, evitando scontri. La fortuna vi premierà se saprete agire con orgoglio ma senza impulsività.

VERGINE Ordine, metodo e chiarezza saranno le parole d’oro di questa settimana. L’amore può offrirvi incontri stimolanti o momenti di sincera complicità. Nel lavoro la precisione e l’impegno verranno notati e apprezzati. La fortuna vi accompagnerà nei progetti che richiedono pazienza e organizzazione.

BILANCIA Settimana armoniosa e piena di belle vibrazioni, con emozioni serene e relazioni che si rinforzano. In amore si apre un periodo di dolcezza e comprensione reciproca. Sul lavoro saprete bilanciare doveri e piaceri con grande eleganza. La fortuna vi sostiene, donandovi la leggerezza giusta per affrontare tutto con un sorriso.

SCORPIONE Energia e determinazione vi spingono a dare il massimo in ogni ambito. In amore siete magnetici e intensi, pronti a vivere passioni autentiche. Nel lavoro affrontate le sfide con coraggio e lucidità, ottenendo risultati concreti. La fortuna vi segue se restate coerenti e fiduciosi nelle vostre scelte.

SAGITTARIO Settimana positiva e vivace, con il cuore leggero e la mente aperta a nuove prospettive. In amore arriva il calore che cercavate, con gesti sinceri e parole vere. Nel lavoro regna serenità e possibilità di crescita graduale. La fortuna vi accompagna, specialmente quando seguite l’istinto e non la fretta.

CAPRICORNO Un inizio un po’ teso lascia presto spazio a giornate produttive e piene di buone energie. In amore cresce il desiderio di comunicare e di sentirsi compresi. Nel lavoro la vostra determinazione vi porterà un riconoscimento meritato. La fortuna vi premia quando scegliete la calma invece della rigidità.

ACQUARIO Settimana dinamica e un po’ caotica, ma anche ricca di spunti interessanti e incontri curiosi. In amore attenzione agli equivoci, ma la sincerità vi aiuterà a chiarire tutto. Sul lavoro meglio verificare ogni dettaglio prima di procedere con decisioni importanti. La fortuna sarà dalla vostra parte se saprete restare leggeri e ironici.