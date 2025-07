Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 7 al 13 luglio

Un nuovo lunedì in calendario significa l'inizio di una nuova settimana: sarà piena di soddisfazioni per te ed il tuo segno? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky

Puntuale ecco giunto un nuovo lunedì e quindi inizia una nuova settimana. Sarà condita da novità inattese? Lavoro, soldi e amore ti saranno favorevoli? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 7 al 13 luglio.

Settimana promettente e leggera che regala occasioni di svago e nuove conoscenze. Amore sereno grazie a comunicazione sincera e attenta. Sul lavoro visione ispirata per orientarsi al meglio. La fortuna richiede attenzione per distinguere buone opportunità da quelle poco vantaggiose.

Settimana energica, determinata e carica di occasioni vantaggiose. In amore passionalità e coraggio premiano sia single che coppie. Sul lavoro creatività e idee brillanti emergono. La fortuna sorride con buone opportunità da cogliere ma richiede attenzione per ottenere il meglio.

Settimana piacevole con occasioni per socializzare, uscire o concedersi una vacanza. In amore novità e attrazioni inattese per i single, dialogo sincero in coppia. Sul lavoro idee interessanti ma qualche sacrificio. Fortuna stabile e gestione oculata per affrontare le le emergenze con prontezza.

Settimana concreta e determinata che favorisce il raggiungimento degli obiettivi. In amore meglio esprimere la passione anziché discutere. Sul lavoro possibili ritardi o distrazioni, ma l’energia non mancherà. La fortuna è presente ma richiede attenzione per evitare errori o scelte poco chiare.

Settimana caratterizzata da emozioni contrastanti e riflessioni importanti. In amore il dialogo sarà essenziale per gestire tensioni o chiudere storie. Sul lavoro concentrazione e comunicazione favoriranno il successo. La fortuna si manifesta con crescita lenta ma solida, grazie a scelte oculate.

Settimana grintosa e orientata al risultato. In amore sensualità e intraprendenza regalano momenti intensi. Sul lavoro pronti a difendere i propri interessi con determinazione. La fortuna resta stabile ma richiede attenzione ai dettagli e ai piccoli ostacoli imprevisti.

Settimana contraddittoria con momenti piacevoli ma tensioni nei dialoghi. In amore meglio esprimersi con gesti affettuosi che con parole. Sul lavoro attenzione a equivoci e distrazioni. La fortuna offre occasioni ma richiede cautela, soprattutto nella gestione di impegni importanti.

Settimana con atmosfera tesa e pensieri insistenti. In amore gelosie e litigi richiedono calma. Sul lavoro concentrazione per evitare che le emozioni interferiscano. La fortuna sorride ma meglio rimandare scelte importanti finché non sarete più lucidi e sereni.