Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 18 marzo

ARIETE Marte sarà sfavorevole, ma la vostra energia rimane alta. In serata, potreste sentirvi stanchi e desiderare un po’ di riposo. In amore, la fortuna di Venere vi sorride e la vostra carica conquistatrice è irresistibile. Nel lavoro, qualche piccolo intoppo non vi ferma, e grazie a Venere e Mercurio, chiuderete la giornata soddisfatti. Attenzione alle spese, Marte non vi è favorevole.

TORO Il cielo è sereno, ma la Luna potrebbe portarvi a fare qualche riflessione. In amore, Venere vi sorride, rendendo la vostra relazione serena, mentre i cuori solitari troveranno facilmente conforto nel loro fascino naturale. Al lavoro, guadagnate stima per la vostra dedizione, e con Urano dalla vostra parte, il successo è garantito. In campo economico, le vostre scelte saranno favorevoli e i risultati positivi non tarderanno ad arrivare.

GEMELLI Plutone alleggerisce il vostro spirito e l'andamento della giornata è positivo e spensierato, con Giove nel segno che vi favorisce. In amore, la noia con la vostra dolce metà svanisce, e Venere risveglia lo slancio emotivo in serata. I single vivranno giornate leggere di avventure e seduzioni. Al lavoro, Saturno crea qualche difficoltà e affaticamento, ma concluderete la giornata senza grandi problemi. In ambito finanziario, le opportunità sono favorevoli e potrebbero portare a risultati positivi.

CANCRO Nonostante la dissonanza di Venere e Mercurio, la giornata scorre serenamente. In amore, la Luna porta una speciale sintonia con una persona di recente conoscenza, accendendo speranze per un nuovo amore. Nettuno e Saturno promettono emozioni forti. Al lavoro, la giornata richiede impegno per concludere un progetto importante, ma il riconoscimento delle vostre capacità sarà il giusto premio. In ambito finanziario, è meglio evitare decisioni avventate.

LEONE Venere e Mercurio vi sorridono oggi, portando energia positiva e favorendo i vostri progetti. In amore, siete motivati a costruire una relazione stabile e duratura, puntando sull’esclusività del legame e creando un’atmosfera serena e armoniosa. Per i single, ci sono ottime opportunità di vivere avventure emozionanti e piacevoli. Al lavoro, i vostri sforzi daranno frutti, portandovi risultati di grande soddisfazione e riconoscimenti. Anche sul fronte finanziario, i transiti astrali sono particolarmente favorevoli, promettendo vantaggi e opportunità interessanti.

VERGINE Nonostante l'opposizione di Sole, Saturno e Nettuno, la vostra intelligenza analitica e l'intuizione, alimentata dalla Luna, vi guidano con successo. In amore, risolvete questioni pratiche, confortando la persona a voi vicina. Al lavoro, mettete tutto il vostro impegno e spirito di servizio. Sul fronte finanziario, un buon investimento si presenta, e con il vostro spirito risparmiatore, è il momento giusto per approfittarne.

BILANCIA La giornata migliora progressivamente, con l'influenza positiva della Luna che vi porta una sensazione di serenità e ottimismo. In amore, preferite trascorrere una giornata tranquilla e intima con il vostro partner, lontano da stress e distrazioni. I single, invece, potrebbero sperimentare un po' di irrequietezza, desiderando più stimoli o chiarimenti emotivi. Al lavoro, Plutone vi favorisce, supportandovi nella pianificazione e nella gestione delle scadenze. Con impegno e precisione, riuscirete a concludere i vostri compiti con successo, preparandovi per nuove sfide.

SCORPIONE Con il Sole, Nettuno e Saturno il quadro astrale è molto positivo. La sensibilità, l’intuito e l’affabilità caratterizzano la giornata, grazie anche a una Luna potente nel vostro segno. In amore, Marte e la Luna stimolano il romanticismo e la sensualità, creando un’atmosfera ideale per avvicinarsi alla persona che desiderate. Al lavoro, la Luna favorisce la vostra creatività, anche nelle mansioni più quotidiane, e vi porta soddisfazioni materiali grazie al vostro impegno e passione.

SAGITTARIO Mercurio e Venere portano armonia nella vostra vita familiare e sociale, regalando gioia. Tuttavia, Giove, il Sole, Saturno e Nettuno possono causare qualche lieve irrequietezza, alimentando il desiderio di evasione. In amore, la persona a voi vicina potrebbe sentirvi un po' distanti, quindi dedicatele più attenzione. Al lavoro, vi sentite sotto pressione, ma la vostra determinazione vi permette di completare gli impegni rapidamente.

CAPRICORNO Le stelle vi sono favorevoli, con la Luna che porta un umore positivo e favorisce la comunicazione. In amore, Marte ancora ostile vi invita alla pazienza, ma presto inizierete una fase favorevole con il vostro partner, mentre i cuori solitari vivranno avventure piacevoli. Al lavoro, non temete la fatica e affrontate gli impegni con dedizione. Urano sostiene la vostra ambizione professionale, aprendo la strada per un successo che si costruirà lentamente.

ACQUARIO Gli astri alternano momenti positivi a situazioni più complesse, ma il vostro carattere adattabile vi permette di sfruttare anche gli aspetti meno favorevoli. In amore, un flirt passato torna a farsi interessante: non giudicatelo troppo in fretta, c’è ancora molto da scoprire. Al lavoro, la vostra abilità è un grande vantaggio e Urano vi favorisce. Per quanto riguarda il denaro, Venere porta buone opportunità.