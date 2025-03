Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 3 al 9 marzo

E' arrivato un nuovo lunedì in calendario che corrisponde all'inizio di una nuova settimana: sarà ricca di novità? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

Con la giornata odierna inizia una nuova settimana, da affrontare con vigore. Proporrà svolte particolari? Lavoro, soldi e amore saranno dalla tua parte? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 3 al 9 marzo. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE Settimana vivace, perfetta per dialogare e coltivare affetti, ma attenzione ai risentimenti. Da venerdì, il clima potrebbe complicarsi con tensioni inattese. Prudenza nelle parole e nelle reazioni. Nel lavoro sarete dinamici. Attenzione alle spese: rischio di acquisti impulsivi.

TORO Settimana intensa e ricca di entusiasmo. Nel lavoro potreste fare passi avanti, mentre in amore vivrete momenti coinvolgenti. Attenzione agli imprevisti finanziari: valutate bene ogni decisione economica. Nel weekend, una sorpresa inaspettata vi regalerà gioia e buon umore.

GEMELLI L’entusiasmo sarà il vostro motore. Nuove amicizie, incontri e sorprese piacevoli renderanno speciali questi giorni. Nel lavoro, potreste ottenere riconoscimenti. Attenzione però alle spese e agli investimenti: prima di impegnarvi finanziariamente, valutate bene ogni dettaglio per evitare scelte affrettate.

CANCRO Dubbio e indecisione potrebbero accompagnarvi in questi giorni. Riflessione prima dell’azione sarà la chiave per evitare scelte azzardate, anche finanziarie. In amore, possibili tensioni ma anche chiarimenti. Nel weekend, potreste trovare soluzioni ai problemi che vi preoccupano.

LEONE Settimana positiva, ricca di entusiasmo e nuove opportunità. Il lavoro potrebbe portare soddisfazioni, ma occhio agli imprevisti. L’amore regalerà momenti intensi, perfetti per rafforzare legami o attrarre nuove persone. Evitate spese impulsive.

VERGINE Settimana tra alti e bassi, con novità e cambiamenti inaspettati. Il lavoro potrebbe offrirvi opportunità interessanti. Attenzione ai momenti di stress: prendetevi il tempo per riflettere. Nel weekend, le tensioni si scioglieranno e tornerà il buon umore con nuove possibilità.

BILANCIA Settimana intensa e movimentata. Alcune situazioni potrebbero mettervi alla prova, ma avrete il sostegno giusto per superarle. Nel lavoro, novità positive. Attenzione alle spese: valutate ogni investimento con prudenza. Nel weekend, potreste ricevere una notizia capace di sollevarvi l’umore.

SCORPIONE Energia e passione saranno protagoniste. Il lavoro potrebbe offrirvi opportunità interessanti, ma attenzione alle tensioni con colleghi o collaboratori. In amore, evitate fraintendimenti e reazioni impulsive. Prudenza nelle scelte economiche: valutate con attenzione prima di fare investimenti o acquisti importanti.

SAGITTARIO Giorni pieni di energia e voglia di fare. Il lavoro vi vedrà protagonisti con nuove idee e progetti interessanti. La socialità sarà in primo piano, con incontri entusiasmanti. Occhio alle spese: meglio riflettere prima di fare acquisti importanti o investire.

CAPRICORNO Giorni perfetti per concretizzare progetti e affrontare impegni con determinazione. Il lavoro porterà risultati, ma occhio alla gestione delle energie. In amore, cercate il dialogo. In ambito finanziario, valutate bene ogni scelta per evitare decisioni poco vantaggiose.

ACQUARIO Energia e curiosità vi accompagneranno, favorendo il lavoro e i rapporti sociali. Potreste ricevere proposte interessanti. In amore, emozioni intense e belle sorprese. Prudenza nelle finanze: valutate ogni spesa con attenzione per non ritrovarvi con imprevisti economici indesiderati.

PESCI Giorni intensi dal punto di vista emotivo. Potreste vivere momenti speciali in amore, ma anche riflettere su alcune scelte. Nel lavoro, novità stimolanti in arrivo. Occhio alle finanze: evitate acquisti non necessari e valutate con attenzione ogni decisione economica.